¿Es un mito la Tormenta de Santa Rosa? Lo que revelan 118 años de datos

Asimismo, los registros aclaran dos aspectos clave para desacreditar el mito de la tormenta perfecta: en muchos de los años analizados las precipitaciones no fueron abundantes ni devastadoras, y el proceso no se manifiesta por igual en todo el territorio argentino. Mientras que el centro y el este del país resultan propicios para estas descargas eléctricas, en regiones como el Noroeste Argentino (NOA) la sequedad extrema del aire durante esta época del año vuelve casi imposible la formación de precipitaciones, confirmando que Santa Rosa es, ante todo, un choque de masas de aire atado al cambio de estación.