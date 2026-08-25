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Alerta amarilla: el viento Zonda regresa al NOA esta semana

El SMN emitió alerta amarilla por viento y viento Zonda para este miércoles en Catamarca y La Rioja, donde se esperan ráfagas de hasta 110 kilómetros por hora y un marcado aumento de la temperatura.

Alerta amarilla: el viento Zonda regresa al NOA esta semana
Mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió una alerta amarilla por viento y viento Zonda para este miércoles en Catamarca y La Rioja, debido a ráfagas que alcanzarán hasta 110 km/h y alza térmica.
  • El fenómeno provocará baja humedad y reducción de visibilidad. Aunque es típico de Cuyo, el Zonda se volvió más frecuente en el NOA durante los últimos años.
  • Las autoridades advierten sobre posibles daños e interrupciones de actividades, mientras que las ráfagas en zonas cordilleranas persistirán hasta el domingo.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico de alertas para las próximas 72 horas. Aunque no se anunciaron episodios con viento Zonda para este martes 25 de agosto, la situación no es la misma para el miércoles 26. Mañana, fuertes ráfagas de viento, viento Zonda, lluvias y nevadas tendrán una magnitud importante en diferentes territorios de la República Argentina.

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El noroeste argentino será afectado parcialmente por el viento y el viento Zonda. El Sistema de Alerta Temprana del SMN puso bajo alerta amarilla –de primer nivel– a dos provincias de la región. Ambas serán afectadas por los mismos fenómenos en intensidades parecidas. El nivel de alerta indica a la población permanecer informada ante posibles eventos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Catamarca en alerta meteorológica por viento y Zonda

Desde hace algunos años, el viento Zonda empezó a hacerse presente en provincias en las que no era habitual tener ese tipo de episodios. Aunque en Cuyo es moneda corriente, algunas provincias del NOA no vivían regularmente este fenómeno.

Este miércoles, después de semanas sin vivirlo, La Rioja y Catamarca volverán a estar en alerta amarilla por viento Zonda. Ambas provincias dividen su territorio entre la alerta por viento y el fenómeno mencionado.

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El oeste de Catamarca se encuentra en alerta amarilla por viento. La zona de la cordillera y algunas regiones más bajas tendrán ráfagas de hasta 110 kilómetros por hora este miércoles por la tarde. Antofagasta, Tinogasta, Belén, Cafayate, San Carlos y Santa María son las ciudades comprometidas.

Hacia el centro-sur de la provincia, la alerta cambia su origen. El viento Zonda se presentará, también por la tarde, con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Se espera un aumento repentino de temperatura y condiciones muy secas.

Alerta amarilla por viento y Zonda en La Rioja

La otra provincia del NOA que fue puesta bajo advertencia por el SAT es La Rioja, que compartirá este miércoles condiciones meteorológicas similares a las de Catamarca. Hacia la zona montañosa de La Rioja, el viento empezará a correr por la tarde y no se detendrá hasta el domingo a la misma hora. Se esperan ráfagas de hasta 110 kilómetros por hora en Lamadrid y Vinchina. En el sur, también General Quiroga, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza tendrán vientos potentes, pero durante la mañana de este martes y la mañana del miércoles.

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En el centro-oeste de La Rioja, otras localidades se encuentran en alerta amarilla por viento Zonda. Serán afectados Chilecito, Famatina, General Vicente Peñaloza, Independencia, San Blas de los Sauces, Coronel Felipe Varela, General Lamadrid y Vinchina durante la tarde del miércoles.

Se pronosticaron condiciones bajas de humedad, disminución de la visibilidad, aumento de la temperatura y vientos de hasta 70 kilómetros por hora.

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