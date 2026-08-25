Alerta amarilla: el viento Zonda regresa al NOA esta semana

Alerta amarilla por viento y Zonda en La Rioja

La otra provincia del NOA que fue puesta bajo advertencia por el SAT es La Rioja, que compartirá este miércoles condiciones meteorológicas similares a las de Catamarca. Hacia la zona montañosa de La Rioja, el viento empezará a correr por la tarde y no se detendrá hasta el domingo a la misma hora. Se esperan ráfagas de hasta 110 kilómetros por hora en Lamadrid y Vinchina. En el sur, también General Quiroga, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza tendrán vientos potentes, pero durante la mañana de este martes y la mañana del miércoles.