Ratificaron la denuncia contra Catalán y Pelli en la causa por sus domicilios

El edil de Cambia Tucumán, espacio que encabeza el diputado Mariano Campero, explicó a este diario que la acusación presentada hace 10 días fue derivada a la Fiscalía I, especializada en delitos electorales. Sin embargo, consideró que hay delitos tipificados en el Código Penal que habrían sido cometidos por los libertarios, además de los electorales. “Creemos que hay delitos que se han cometido previamente o en forma concomitante y que tienen que ver con el Derecho Penal de fondo, que también tiene que ser atendido e investigados. No solamente en la cuestión electoral. Revisten gravedad, sobre todo cuando se trata de funcionarios públicos: uno es diputado y el otro es director de YPF por el Gobierno nacional”, desarrolló.