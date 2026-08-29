Ratificaron la denuncia contra Catalán y Pelli en la causa por sus domicilios

La denuncia judicial contra los referentes de La Libertad Avanza Tucumán Lisandro Catalán y Federico Pelli por presuntos domicilios falsos fue ratificada este viernes por el concejal Mauricio Argiró, quien anticipó que la semana próxima aportará nuevos elementos. El yerbabuenense acusó al presidente de LLA y al diputado nacional ante la Justicia Federal de supuestamente haber realizado una maniobra con fines electorales.
El edil de Cambia Tucumán, espacio que encabeza el diputado Mariano Campero, explicó a este diario que la acusación presentada hace 10 días fue derivada a la Fiscalía I, especializada en delitos electorales. Sin embargo, consideró que hay delitos tipificados en el Código Penal que habrían sido cometidos por los libertarios, además de los electorales. “Creemos que hay delitos que se han cometido previamente o en forma concomitante y que tienen que ver con el Derecho Penal de fondo, que también tiene que ser atendido e investigados. No solamente en la cuestión electoral. Revisten gravedad, sobre todo cuando se trata de funcionarios públicos: uno es diputado y el otro es director de YPF por el Gobierno nacional”, desarrolló.
Argiró dijo también que cuenta con nuevos elementos sobre el tema y anticipó que en los primeros días de septiembre los acercará a la Justicia para que investigue.
“Fundamentos flojos”
Pelli, en tanto, estuvo en los estudios de LG PLAY y dijo desconocer si hay algún tipo de animosidad de parte de los denunciantes, con quienes dijo no mantener diálogo. “Más allá de que yo pueda suponer que hay una especulación políticoelectoral y de que la denuncia tiene fundamentos muy flojos, espero que la Justicia analice, procese, investigue y se expida”, declaró.
Según Argiró, los cambios de domicilio registrados por Pelli -con presunta colaboración de Catalán- habrían perseguido como finalidad construir una apariencia documental de residencia en Yerba Buena con miras a una eventual candidatura a intendente. “(...) Los cambios no reflejaron mudanzas efectivas, sino que procuraron situarlo documentalmente en Yerba Buena para favorecer una eventual candidatura a intendente”, dijo.
El eje de la acusación contra Pelli está puesto en dos cambios de domicilio realizados en menos de 72 horas, según la denuncia. El último domicilio declarado fue en avenida Aconquija 1.526, donde funciona Tennessee, un inmueble de uso comercial o profesional. El propio diputado habría reconocido públicamente que no vive allí y que su vivienda se encuentra en Alto Verde II, Cebil Redondo. “Se habría incorporado conscientemente un domicilio que no era real para obtener o preparar una ventaja electoral”, señaló el escrito.