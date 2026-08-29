La Libertad Avanza busca frenar la sesión opositora del 9 de septiembre

El escenario expone además reacomodamientos clave: bloques provinciales, como los representantes de Misiones y Salta, comenzaron a desmarcarse del acompañamiento automático a la Casa Rosada en temas de sensibilidad social, sumándose al reclamo junto a bancadas dialoguistas y al peronismo. El apuro de los bloques no oficialistas no responde solo a una disputa de poder, sino a la urgencia de los números: el rojo financiero de los hogares ya no solo afecta a los sectores más vulnerables por el uso de billeteras virtuales y créditos rápidos, sino que comenzó a carcomer la capacidad de pago de la clase media en tarjetas de crédito bancarias y compras en cuotas. Esa masa crítica de votantes endeudados es la que empuja a los gobernadores a exigir respuestas legislativas concretas antes de que el costo social se vuelva irreversible.