Política

LLA presenta su plan de gobierno: "Le toca a la política hacer el ajuste"

Catalán convocó a los tucumanos a votar ideas en las próximas elecciones. El evento se realizará este viernes, desde las 17.

26 Agosto 2026

En las vísperas de la presentación del plan de gobierno denominado “Punto de partida para la libertad de los tucumanos”, el presidente de La Libertad Avanza en Tucumán (LLA), Lisandro Catalán, afirmó que la prioridad del espacio es dar a conocer propuestas concretas antes de encarar discusiones sobre candidaturas o armados electorales tradicionales. “Voten las ideas y vamos a poner a los mejores tucumanos a representar esas ideas”, mencionó en una entrevista con LG PLAY.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 17 de este viernes, en los salones del Hotel Catalinas Park, frente al Parque 9 de Julio. La presentación estará encabezada por Catalán, figura clave en el armado libertario regional. Hubo rumores sobre la posible presencia de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, o del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pero el propio director de YPF reconoció que no tienen confirmaciones.

Durante la entrevista, el ex ministro del Interior cuestionó la dinámica política de las últimas décadas en Tucumán. Señaló que el enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición se redujo a una disputa vacía de marcas. Mencionó también que se evidencia un apoderamiento de recursos por parte de la estructura política y el uso del empleo público como subsidio estatal, lo que exige un ordenamiento urgente de las cuentas públicas.

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En ese sentido, Catalán mencionó que es necesario bajar el gasto político y cargó nuevamente contra la Legislatura. “Absorbe el 4% del presupuesto provincial, cuando el promedio país es el 1%. Llevarlo rápidamente al 1% significa un ahorro estimado de unos U$S 75 millones de dólares”, dijo. Consideró que un ahorro de esa magnitud serviría para resolver el tema hídrico y que no se inunde La Madrid, entre otras cosas.

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“A la clase política hay que decirle: ‘hermano, 40 años ganaron muy bien los legisladores. Ahora le toca a la política hacer el ajuste para darle a los tucumanos que laburan e invierten”, declaró en los estudios de este diario.

Dentro de las medidas principales del plan de gobierno, el referente libertario también remarcó la necesidad de implementar una reforma administrativa y tributaria. Detalló que Tucumán registra la segunda presión fiscal más alta del país detrás de Misiones, lo que desincentiva la radicación de capitales y lleva a los empresarios locales a volcar sus inversiones fuera del territorio provincial. La propuesta contempla, además, la adopción de un régimen de incentivo a las grandes inversiones (RIGI provincial) y la reducción de la alícuota de Ingresos Brutos.

Catalán, a su vez, resaltó que en LLA vienen dándole músculo político al espacio y ampliando la base territorial, con incorporaciones como las de Alejandro Molinuevo, Claudio Viña, José Macome y dirigentes de CREO y del PRO, pero sin desperfilarse. “Esta vez es en serio, no es un nuevo rejunte”, dijo.

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Respecto a la denuncia que presentó en la Justicia el espacio que encabeza el diputado Mariano Campero, optó por no hablar y dijo que los abogados del partido se están encargando del tema.

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