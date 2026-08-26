LLA presenta su plan de gobierno: "Le toca a la política hacer el ajuste"

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 17 de este viernes, en los salones del Hotel Catalinas Park, frente al Parque 9 de Julio. La presentación estará encabezada por Catalán, figura clave en el armado libertario regional. Hubo rumores sobre la posible presencia de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, o del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pero el propio director de YPF reconoció que no tienen confirmaciones.