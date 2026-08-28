Curso gratuito de programación con Python para mayores de 16 años: cómo anotarse

Resumen para apurados
- Santander Open Academy lanzó un curso online y gratuito de programación en Python para mayores de 16 años de todo el mundo, disponible hasta fines de 2026.
- La capacitación dura ocho horas, es autogestionada y no requiere conocimientos previos. Ofrece contenidos prácticos e interactivos con certificación final.
- La iniciativa busca democratizar el acceso a la tecnología y mejorar la inserción laboral juvenil mediante el aprendizaje de uno de los lenguajes más demandados.
Python es uno de los lenguajes de programación más utilizados y también puede ser un primer paso para quienes quieren acercarse al mundo de la tecnología. Para quienes tienen 16 años o más y buscan una capacitación gratuita, Santander Open Academy ofrece un curso online de Introducción a la programación con Python.
La propuesta está pensada para principiantes y tiene ocho horas lectivas. Cada estudiante puede organizar el tiempo de estudio según su disponibilidad, ya que el contenido permanece abierto las 24 horas y no exige cumplir un horario determinado.
Qué se aprende en el curso
La capacitación comienza con una introducción al lenguaje Python y avanza hacia conceptos fundamentales para escribir código.
Entre los contenidos aparecen:
1. Introducción a Python.
2. Fundamentos del lenguaje.
3. Estructuras de control.
4. Estructuras de datos.
5. Funciones.
6. Manejo de errores y excepciones.
7. Entrada y salida de datos.
8. Importación y creación de módulos.
Las clases incluyen lecciones interactivas, ejercicios y problemas prácticos para que los participantes puedan aplicar los conceptos aprendidos.
Quiénes pueden participar
El curso está dirigido a mayores de 16 años, sin importar el país de residencia. Además, tiene plazas ilimitadas, por lo que no existe un proceso de selección para acceder.
Otro punto a favor es que no se necesita experiencia previa en programación. La capacitación parte de los conceptos básicos y avanza de forma progresiva.
Cómo anotarse y hasta cuándo está disponible
La inscripción se realiza online a través de Santander Open Academy. El curso puede comenzar en cualquier momento y cada participante define su propio ritmo de estudio.
La propuesta estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.
Además, quienes completen el curso con éxito reciben un certificado de finalización, que pueden sumar a su currículum.
El contenido está disponible en español, inglés, polaco, portugués y alemán. Para acceder, hay que registrarse en la plataforma de Santander Open Academy y comenzar el curso.
Para estudiantes y jóvenes que quieren sumar una herramienta tecnológica a su formación, aprender Python puede ser un buen punto de partida. El curso de Santander permite hacerlo sin costo, desde cualquier lugar y sin un horario fijo, con la posibilidad de obtener una certificación al finalizar.