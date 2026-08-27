Por ley, San Miguel de Tucumán será capital nacional cada 9 de Julio

Ávila había argumentado en el recinto que el proyecto representaba una reivindicación para Tucumán y para el norte argentino, al considerar que el aporte fue determinante en el proceso de independencia del país. "Este es un proyecto de reivindicación al pueblo tucumano, un proyecto que tiene que ver con la historia del norte argentino y la conformación de nuestra Nación. Allí no solamente se libró la batalla de Tucumán en 1812 a cargo del general Manuel Belgrano, sino que el norte tuvo una vital participación. Está el Éxodo Jujeño, la batalla de Salta y, por supuesto, la de Tucumán", expresó entonces.