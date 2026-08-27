Por ley, San Miguel de Tucumán será capital nacional cada 9 de Julio

Resumen para apurados
- Diputados convirtió en ley la designación de San Miguel de Tucumán como capital simbólica del país cada 9 de Julio, para ser sede permanente de los actos de la Independencia.
- La iniciativa, impulsada por las senadoras Ávila y Mendoza, eleva a rango legal un decreto del Ejecutivo para otorgarle estabilidad jurídica tras su aprobación por unanimidad.
- La norma consolida una reivindicación histórica para el norte argentino y asegura que los futuros gobiernos celebren obligatoriamente los actos patrios centrales en Tucumán.
La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el proyecto que declara a San Miguel de Tucumán como “Capital Simbólica de la República Argentina” todos los 9 de Julio. Establece que los actos centrales organizados por el Gobierno nacional para conmemorar el Día de la Independencia se realicen de manera permanente en la capital.
La iniciativa, impulsada por las senadoras Beatriz Avila y Sandra Mendoza, había obtenido la media sanción del Senado por unanimidad, con 67 votos afirmativos. Con el aval de la Cámara baja, la propuesta completó ahora su trámite parlamentario y quedó sancionada.
El objetivo de la norma es elevar a rango legal una disposición que hasta ahora se encontraba respaldada por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).
Ávila había argumentado en el recinto que el proyecto representaba una reivindicación para Tucumán y para el norte argentino, al considerar que el aporte fue determinante en el proceso de independencia del país. "Este es un proyecto de reivindicación al pueblo tucumano, un proyecto que tiene que ver con la historia del norte argentino y la conformación de nuestra Nación. Allí no solamente se libró la batalla de Tucumán en 1812 a cargo del general Manuel Belgrano, sino que el norte tuvo una vital participación. Está el Éxodo Jujeño, la batalla de Salta y, por supuesto, la de Tucumán", expresó entonces.
Ávila remarcó en aquella ocasión que el objetivo era otorgar estabilidad jurídica al reconocimiento. "Hoy hay un decreto, pero para que la gente sepa, un decreto firmado por un presidente está a tiro de otro decreto de otro presidente que no le puede llegar a gustar este proyecto. Entonces, estas reivindicaciones tienen que salir por una ley del Congreso de la Nación", sostuvo.
La senadora también consideró que la sanción de la ley responde a un reclamo histórico de varias generaciones de tucumanos. Además, Tucumán fue declarada Capital Nacional del Ecoturismo.