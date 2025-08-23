Santoral del 23 de agosto: a quién se recuerda hoy la Iglesia Católica

Santa Rita: 23 de agosto o 30 de agosto

Hay un detalle que suele confundir porque Santa Rosa de Lima tiene dos fechas distintas según el calendario litúrgico:



23 de agosto: es la fecha original en el Martirologio Romano (el calendario oficial de la Iglesia universal).



30 de agosto: es la fecha que fijó el Perú y gran parte de América Latina, por ser patrona del continente y para que no coincida con la fiesta de San Bartolomé Apóstol (24 de agosto).



En Argentina, Chile, Perú y otros países latinoamericanos se la celebra cada 30 de agosto.

En cambio, en el calendario litúrgico general todavía figura el 23 de agosto como memoria de Santa Rosa de Lima.