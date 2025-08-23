Secciones
Santoral del 23 de agosto: a quién se recuerda hoy la Iglesia Católica

Como cada día, la Iglesia conmemora la vida y el legado de hombres y mujeres que dedicaron su existencia a Dios, al prójimo y a la evangelización.

El santoral católico del 23 de agosto celebra a varios santos y mártires que dejaron huella en la historia de la fe cristiana. Como cada día, la Iglesia conmemora la vida y el legado de hombres y mujeres que dedicaron su existencia a Dios, al prójimo y a la evangelización.

Santa Rosa de Lima, patrona de América Latina

La figura central del 23 de agosto es Santa Rosa de Lima (1586-1617), primera santa de América y patrona del continente latinoamericano, del Perú y de Filipinas.

Nació en Lima como Isabel Flores de Oliva, pero su familia la llamaba “Rosa” por su extraordinaria belleza.

Desde joven llevó una vida austera, marcada por la oración, la penitencia y la entrega a los pobres y enfermos.

Fue terciaria dominica y se dedicó a la contemplación, inspirada por la figura de Santa Catalina de Siena.

Murió a los 31 años y fue canonizada por el papa Clemente X en 1671.

Su fiesta litúrgica se celebra en muchos países el 30 de agosto, pero el 23 de agosto se conmemora en el calendario general de la Iglesia.

Santa Rita: 23 de agosto o 30 de agosto

Hay un detalle que suele confundir porque Santa Rosa de Lima tiene dos fechas distintas según el calendario litúrgico:

23 de agosto: es la fecha original en el Martirologio Romano (el calendario oficial de la Iglesia universal).

30 de agosto:  es la fecha que fijó el Perú y gran parte de América Latina, por ser patrona del continente y para que no coincida con la fiesta de San Bartolomé Apóstol (24 de agosto).

En Argentina, Chile, Perú y otros países latinoamericanos se la celebra cada 30 de agosto.
En cambio, en el calendario litúrgico general todavía figura el 23 de agosto como memoria de Santa Rosa de Lima.

Otros santos del 23 de agosto

Además de Santa Rosa de Lima, este día la Iglesia recuerda a:

San Felipe Benizi (1233-1285): sacerdote de la Orden de los Siervos de María, destacado por su humildad y su capacidad de reconciliar a enemigos en tiempos de violencia política y social en Italia.

Santa Juana Antida Thouret (1765-1826): religiosa francesa, fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Caridad bajo la protección de San Vicente de Paúl. Su misión se centró en la educación y la asistencia a los pobres.

San Apolonio: mártir del siglo III que defendió su fe frente a la persecución romana.

Beato Guillermo Freeman: sacerdote inglés martirizado en 1595 por celebrar la Eucaristía en tiempos de persecución contra los católicos.

Por qué se celebra el santoral

El santoral católico busca mantener viva la memoria de los santos y mártires, no solo como figuras históricas, sino como ejemplos de vida cristiana. Cada fecha es una invitación a reflexionar sobre la fe y a recordar que los santos fueron personas comunes que, con su entrega, se convirtieron en modelos de santidad.

