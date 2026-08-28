“Helena con H”: la participante tucumana de Popstars cuya mamá se robó todas las miradas

Pero eso no fue todo. Quienes vieron la actuación de la madre de Helena quedaron encantados con su actitud. La mujer incluso se animó a cantarle el cumpleaños feliz al influencer en hebreo, como si estuviera audicionando ella misma. “Ojalá Helena haya heredado la buena energía de su mamá, pero no sus dotes de cantante”, bromearon desde el streaming de reacción a la transmisión.