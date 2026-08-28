“Helena con H”: la participante tucumana de Popstars cuya mamá se robó todas las miradas

Resumen para apurados
- Helena, una joven tucumana de 18 años, avanzó de ronda en el reality Popstars tras convencer al jurado con una interpretación de Ariana Grande.
- Durante la audición, la madre de la participante captó la atención del público en el detrás de escena al protagonizar un divertido momento con el movilero Martín Cirio.
- La cantante continúa en carrera en el certamen musical, sumando visibilidad en una competencia televisiva que sigue generando momentos de gran impacto mediático.
Los participantes de Popstars siguen sometiéndose al escrutinio del jurado día a día. En los últimos días, una tucumana pasó por el escenario del reality musical para demostrar su talento y concursar por el pase a una nueva etapa. “Helena con H”, como se presentó a sí misma, tuvo un buen desempeño, pero su acompañante la eclipsó por un momento.
Helena eligió una canción de Ariana Grande para demostrar sus dotes artísticas y tomó una buena decisión, porque logró avanzar en la competencia. Su interpretación de una parte de “Dangerous Woman” frente a Ángela Torres, Nicki Nicole y el productor Charlie García, sorprendió al jurado para bien y pudo pasar de ronda.
La participante tucumana de Popstars y el show de su madre
La joven participante de Popstars tiene 18 años y en su cuenta de Instagram deja prueba y recuerdo de sus actividades más divertidas: viajes, paseos, días de canto, momentos con seres queridos y más. La música atraviesa su vida y es una fanática de artistas pop como Taylor Swift y Billie Eilish.
Mientras cantaba frente a los artistas que decidirían su futuro en el certamen, su madre, en el detrás de escena, se presentaba con Martín Cirio, el movilero del programa. En el clip demostró el enorme apoyo que estaba dispuesta a darle a su hija con una enorme remera con el nombre “Helena” escrito grande y en blanco.
Pero eso no fue todo. Quienes vieron la actuación de la madre de Helena quedaron encantados con su actitud. La mujer incluso se animó a cantarle el cumpleaños feliz al influencer en hebreo, como si estuviera audicionando ella misma. “Ojalá Helena haya heredado la buena energía de su mamá, pero no sus dotes de cantante”, bromearon desde el streaming de reacción a la transmisión.
Al terminar su número, el jurado decidió darle una oportunidad más y contar con Helena para la próxima ronda.
Valentina Pergolini decidió dejar Popstars
Valentina Pergolini, hija de Mario Pergolini, fue uno de los grandes descubrimientos de Popstars. La joven de 20 años audicionó para el reality sin siquiera comentarlo con su familia, que se enteró cuando la vieron en televisión. Pese a haber pasado la primera instancia, Valentina decidió bajarse de la competencia. Según explicó la periodista Naiara Vecchio, eligió priorizar otros proyectos en vez del certamen de canto.
Sucede que la menor de los Pergolini tiene grandes ambiciones para su futuro artístico y ya empezó a dar sus primeros pasos fuertes; esta vez, de la mano de Netflix. "Ella grabó En el Barro con Sebastián Ortega, va a estar en la tercera temporada. Me dijo Pablo Culell, uno de los productores, que están grabando y siguen las grabaciones", contó Vecchio.