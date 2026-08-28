Brian Sarmiento abandonó la casa de Gran Hermano tras la expulsión de Danelik: "Es una injusticia"

Forcejeos, lanzamientos, invasiones y robos: todo sucedió en apenas un plazo de 24 horas cuando Danelik y Campanita se enfrentaron luego de que la segunda fuera acusada de fotografiar al hijo de Pincoya. Pronto el enfrentamiento se elevó a una masiva defensa que involucró a Danelik, Sol y Brian Sarmiento. Estos últimos intentaron intervenir en favor de la chilena, quien había reclamado que la paraguaya había tomado las imágenes que guardaba en su habitación. Aquel cruce terminó en gritos y empujones y llevó a Gran Hermano a tomar la contundente decisión de expulsar a la tucumana y a la paraguaya del aislamiento. Pronto Campanita se negó a salir, pero la intervención de la seguridad del programa no le dejó otra opción más que cruzar la puerta giratoria.