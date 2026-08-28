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Brian Sarmiento abandonó la casa de Gran Hermano tras la expulsión de Danelik: "Es una injusticia"

Gran Hermano expulsó a Campanita y Danelik tras un violento cruce por las fotos del hijo de Pincoya. La polémica escaló con la salida voluntaria de Brian Sarmiento, quien apuntó contra la producción.

Brian Sarmiento abandonó GH tras la salida de Danelik.
Brian Sarmiento abandonó GH tras la salida de Danelik. (Imagen Web)
Hace 10 Min

La decisión de Gran Hermano no admitió vacilaciones ni tampoco distinciones. No importaron los argumentos, quién comenzó o continuó la pelea, ya que la sanción fue aplicada a ambas. Campanita y Danelik debieron resignarse a la tajante resolución del “Big”: ser ambas expulsadas del juego. La orden generó resistencia no solo en la tucumana, sino también en un afectado indirecto: Brian Sarmiento, quien terminó por abandonar el reality tras la salida de su pareja.

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Forcejeos, lanzamientos, invasiones y robos: todo sucedió en apenas un plazo de 24 horas cuando Danelik y Campanita se enfrentaron luego de que la segunda fuera acusada de fotografiar al hijo de Pincoya. Pronto el enfrentamiento se elevó a una masiva defensa que involucró a Danelik, Sol y Brian Sarmiento. Estos últimos intentaron intervenir en favor de la chilena, quien había reclamado que la paraguaya había tomado las imágenes que guardaba en su habitación. Aquel cruce terminó en gritos y empujones y llevó a Gran Hermano a tomar la contundente decisión de expulsar a la tucumana y a la paraguaya del aislamiento. Pronto Campanita se negó a salir, pero la intervención de la seguridad del programa no le dejó otra opción más que cruzar la puerta giratoria.

Renuncias inesperadas en Gran Hermano

Las órdenes de Gran Hermano no solo tuvieron efectos en las protagonistas de la agresión que por poco no eleva a un contacto físico mayor, sino que alcanzó indirectamente a Brian Sarmiento, quien también se fue del estudio, pero por voluntad propia y con una denuncia que sostuvo antes de abandonar la residencia. El exfutbolista tomó la decisión luego de que su pareja, Danelik, fuera obligada a retirarse tras los actos de violencia del jueves por la madrugada.

El rosarino, que no había sido alcanzado por la medida, tomó la iniciativa de irse de la propiedad poco tiempo después de haber reingresado. A través de las redes, el exfutbolista dejó en claro por qué se fue. “Les voy a decir una sola cosa... yo sé muy bien qué se habló antes de entrar y también sé todo lo que cumplí de mi parte. A veces te cambian las reglas cuando el partido ya empezó”, escribió en Instagram.

El mensaje de Brian Sarmiento tars abandonar la casa de GH. El mensaje de Brian Sarmiento tars abandonar la casa de GH. Imagen: captura Instagram

Descargos y fuertes acusaciones en redes

En su comunicado, Sarmiento sugirió un trasfondo en el que la versión de Danelik no sería la de un acto violento, algo que quedó constatado en las cámaras cuando la participante, para defender a Pincoya, le robó el set de maquillaje a Campanita, le tiró la ropa fuera de la habitación y le dio un empujón a la mediática paraguaya, quien había sido acusada de robar las pertenencias de la chilena.

En el texto, Brian dijo que prefería “no decir más”, pero advirtió que va a hablar en el futuro. “Cuando termine todo, voy a contar las cosas como realmente fueron. Y ahí, sin necesidad de señalar a nadie, cada uno va a entender”, remarcó.

El mensaje de apoyo incondicional de Brian Sarmiento 

Además, le dejó un mensaje de apoyo a su pareja. “Te amo Danelik, todos vieron que vos solo evitaste que Campanita ataque a Pincoya, que no te quieran hacer quedar mal. Es una vergüenza”, completó.

Luego, en un video, el mediático profundizó sus opiniones. “Vengo acá a decirles que ya estoy en mi hogar. Me fui de la casa de Gran Hermano. La verdad que no quiero decir nada que comprometa las cosas más de lo que están, pero fue un papelón”, lanzó.

El exfutbolista confesó que estaba en desacuerdo con la manera en que echaron a su novia del certamen. “Es una injusticia que la quieran hacer quedar como agresiva cuando solamente defendió a Pincoya cuando Campanita iba a atacarla”, sostuvo.

En el final aclaró que está “bastante enojado” y “muy dolido”. “Estamos bastante preocupados por todo, por cómo la están haciendo quedar”, cerró.

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