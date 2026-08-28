Valentina Pergolini abandonó Popstars a días de comenzar: el motivo de su inesperada decisión

La información fue revelada este miércoles en Los Profesionales con Flor, por la periodista Naiara Vecchio, quien explicó que la joven fue convocada para participar de otras producciones. "Ella pasó la primera instancia, la eligieron los jurados. Pero ayer no la vimos... Es la primera baja de Popstars. Hay un mes y medio de grabaciones. Valentina Pergolini fue convocada por otros proyectos", contó.