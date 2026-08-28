Valentina Pergolini abandonó Popstars a días de comenzar: el motivo de su inesperada decisión
Valentina Pergolini, hija de Mario Pergolini, abandonó Popstars a pocos días de comenzar el reality tras ser seleccionada en el casting. La joven decidió priorizar otros proyectos vinculados con su carrera como actriz.
Resumen para apurados
- Valentina Pergolini abandonó el reality Popstars en Argentina tras superar la primera etapa, con el fin de priorizar su carrera actoral en la serie En el Barro.
- La joven de 20 años había sido seleccionada entre 3.000 aspirantes, pero optó por renunciar debido a diferencias con la producción y compromisos previos en ficción.
- Su salida representa la primera baja del certamen musical y consolida su perfil artístico en producciones televisivas de alto impacto como la ficción de Sebastián Ortega.
Valentina Pergolini, hija de Mario Pergolini, fue una de las participantes que logró superar el primer filtro de Popstars, pero decidió abandonar el reality a pocos días de comenzado el programa. La joven de 20 años habría optado por priorizar otro proyecto vinculado con su carrera como actriz.
La información fue revelada este miércoles en Los Profesionales con Flor, por la periodista Naiara Vecchio, quien explicó que la joven fue convocada para participar de otras producciones. "Ella pasó la primera instancia, la eligieron los jurados. Pero ayer no la vimos... Es la primera baja de Popstars. Hay un mes y medio de grabaciones. Valentina Pergolini fue convocada por otros proyectos", contó.
Según detalló Vecchio, Pergolini ya había participado de las grabaciones de En el Barro y formará parte de la tercera temporada de la serie. "Ella grabó En el Barro con Sebastián Ortega, va a estar en la tercera temporada. Me dijo Pablo Culell, uno de los productores, que están grabando y siguen las grabaciones", detalló.
La periodista también señaló que la decisión de la joven estaría relacionada con su interés en continuar desarrollándose como actriz y con algunas diferencias con la producción del reality. "Eligió por algunos desacuerdos o por tener más interés en apostar a su carrera como actriz, dejar Popstars, y por algunas diferencias con la producción... No va a seguir", agregó.
Valentina Pergolini había sorprendido en el casting de Popstars
Antes de abandonar la competencia, Valentina Pergolini había conseguido destacarse entre miles de aspirantes. La joven obtuvo el número 2274 entre las 3.000 concursantes que superaron el primer filtro de los castings virtuales y fueron convocadas a la instancia presencial.
Para su audición de 30 segundos a capella frente a los coaches, eligió “Baby One More Time”, uno de los grandes clásicos de Britney Spears.
Durante la espera, Valentina había expresado frente a las cámaras su entusiasmo por formar parte del casting: "Siento que acá hay mucha energía linda. Vinieron un montón de chicas por lo mismo y estoy supercontenta".
Finalmente, cuando Nico Vázquez dio a conocer los números de las participantes seleccionadas, el 2274 apareció en la lista. La joven celebró junto a las demás concursantes que habían conseguido avanzar a la primera jornada de la competencia.
Quién es Valentina Pergolini, la hija de Mario Pergolini
A diferencia de su padre, Valentina mantiene un perfil más alejado de los medios. Tiene 20 años, es la menor de los tres hijos de Mario Pergolini y Dolores Galán y desde pequeña está vinculada con el mundo de la actuación.
Su formación y sus principales intereses están relacionados con el ámbito artístico, especialmente con el teatro musical. Su debut profesional en el circuito comercial porteño llegó después de superar distintas audiciones abiertas para la comedia musical “Despertar de Primavera”, dirigida por Fernando Dente en el Teatro Ópera de la calle Corrientes.
Además de su actividad como actriz, continúa con su formación en artes escénicas y toma clases de danza, teatro y canto. En paralelo, también desarrolló una presencia importante en las redes sociales. En TikTok reúne más de 50 mil seguidores, donde comparte contenidos vinculados con su vida cotidiana y su faceta como influencer, entre ellos rutinas de maquillaje y tutoriales.