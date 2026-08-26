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Video: Martín Cirio reapareció en Popstars 20 años después y recordó su frustrado casting

Martín Cirio volvió a Popstars dos décadas después de su fallido casting y protagonizó un divertido momento junto a Nicolás Vázquez, donde recordó aquella experiencia y lanzó una chicana a Afo Verde.

Martín Cirio volvió a Popstars 20 años después de su fallido casting y sorprendió a todos
Martín Cirio volvió a Popstars 20 años después de su fallido casting y sorprendió a todos La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Martín Cirio participó en el debut del nuevo 'Popstars Argentina' junto a Nicolás Vázquez para recordar con humor su audición fallida en el certamen hace 20 años.
  • El 'streamer' cantó a capella y bromeó sobre el rechazo que sufrió de Afo Verde en el pasado, quien paradójicamente promovió su regreso actual como coach espiritual.
  • El estreno multiplataforma del clásico reality apuesta a integrar referentes del 'streaming' para atraer al público joven y potenciar su viralización en redes sociales.
Resumen generado con IA

El regreso de Popstars Argentina tuvo una de las escenas más inesperadas de su primera gala: Martín Cirio apareció en el escenario junto a Nicolás Vázquez y asumió, con mucho humor, el rol de “coach espiritual” del certamen.

Valentina Pergolini audicionó en Popstars y eligió una canción de Britney Spears

Valentina Pergolini audicionó en Popstars y eligió una canción de Britney Spears

El histórico reality volvió a la pantalla con una propuesta multiplataforma y con Vázquez al frente. Durante la primera gala, el conductor protagonizó un divertido momento con Cirio, quien recordó su frustrado intento de ingresar al programa original, ocurrido hace dos décadas.

Martín Cirio recordó su fallido casting de Popstars

Frente al público presente en el estadio, Nicolás Vázquez recibió al streamer y destacó su perseverancia a lo largo de los años. “Un ejemplo más de que no hay que rendirse, pasaste por todas”, le dijo el conductor.

Cirio respondió con una interpretación a capella, cargada de humor, de “Pero me acuerdo de ti”, la canción popularizada por Christina Aguilera. La escena generó risas y la reacción del público y del jurado.

El creador de contenido aprovechó entonces para recordar su experiencia en el casting de la primera edición de Popstars. Según contó, la decepción por no haber sido elegido fue tan grande que durante seis meses no pudo escuchar música.

La chicana de Martín Cirio a Afo Verde

Con el recuerdo de aquel momento, Cirio lanzó una chicana dirigida a Afo Verde, quien había sido jurado en aquella edición del reality. “¡Mirá de quién te burlaste, Afo Verde!”, expresó entre risas mientras celebraba estar finalmente sobre el escenario de Popstars.

Sin embargo, Vázquez intervino para aclarar que el productor había sido, precisamente, una de las personas que impulsaron su presencia en esta nueva etapa del programa. La revelación provocó otra reacción divertida de Cirio, que rápidamente cambió el tono de su comentario: “Cambio rápido de opinión”, respondió entre risas.

Así, el regreso de Popstars Argentina dejó uno de sus primeros momentos virales con el reencuentro de Cirio con el programa que, dos décadas atrás, había marcado uno de sus frustrados intentos de ingresar al mundo de la música.

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