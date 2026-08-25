Valentina Pergolini audicionó en Popstars y eligió una canción de Britney Spears

Aunque se pensaría que los hijos de las estrellas no necesitan pasar por las audiciones, Valentina Pergolini, la hija de Mario Pergolini, demostró lo contrario. Este lunes por la noche, en una de las primeras emisiones de “Popstars”, se transmitió una parte de las audiciones para el reality de canto del que salieron artistas como “Bandana” y “Mambrú”.