Valentina Pergolini audicionó en Popstars y eligió una canción de Britney Spears

Resumen para apurados
- Valentina Pergolini avanzó a la siguiente fase de Popstars tras audicionar este lunes con un clásico de Britney Spears en la pantalla de Telefe.
- Con 20 años y formación en comedia musical, la joven artista cuenta con experiencia previa en teatro, donde fue nominada a los Premios Hugo por 'Despertar de primavera'.
- Su continuidad en el certamen televisivo busca consolidar su carrera artística de forma independiente y posicionarla dentro de la nueva escena musical argentina.
Aunque se pensaría que los hijos de las estrellas no necesitan pasar por las audiciones, Valentina Pergolini, la hija de Mario Pergolini, demostró lo contrario. Este lunes por la noche, en una de las primeras emisiones de “Popstars”, se transmitió una parte de las audiciones para el reality de canto del que salieron artistas como “Bandana” y “Mambrú”.
Con solo 20 años, Valentina Pergolini tiene marcados los inicios de su carrera. Desde temprano, la hija menor del conductor se formó en teatro musical y también en danza. Esta vez, audicionó en “Popstars” para convertirse en una de las figuras destacadas de la música argentina y darse a conocer, independizándose de sus círculos anteriores.
Valentina Pergolini audicionó con una canción de Britney Spears
De remera plateada metalizada con escote en V, con un pantalón fucsia brilloso estilo baggy y su larga cabellera negra en ondas, Valentina Pergolini se presentó en solitario ante el micrófono de la audición. La joven artista viene de participar en grandes obras del teatro musical, por lo que esta nueva exposición no le supuso un gran desafío.
Para audicionar, Valentina eligió llegar a lo grande y no se achicó. Con el número 2247, pasó al centro de observación, se calzó los auriculares para aislarse y probablemente seguir una pista, e interpretó un clásico de Britney Spears, “Baby one more time”.
Nicolás Vázquez, conductor del ciclo de las audiciones, anunció más tarde los números de las participantes seleccionadas para la siguiente ronda. Entre ellas, Valentina Pergolini quedó elegida y lo celebró entre gritos y saltos con un grupo de competidoras que la acompañaba.
También concedió una pequeña entrevista y contó cómo vivió su paso por la audición. “Siento que hay muy linda energía”, dijo en medio de las jóvenes participantes. “Un montón de chicas que vienen todas por lo mismo, está buenísimo”, observó con una sonrisa.
A qué se dedica Valentina Pergolini
La menor de los hijos de Pergolini es la única de la familia que eligió la actuación como carrera, pero no cualquier tipo de actuación, sino la del teatro musical. En 2025, quedó seleccionada para formar parte del elenco de “Despertar de primavera”, el musical dirigido por Fernando Dente. Allí, Pergolini interpreta a Anna y también logró su papel luego de audicionar.
Al quedar seleccionada, Valentina expresó lo importante que era para ella esta oportunidad. Emocionada por el elenco con el que compartiría, celebró y aprovechó cada segundo de disfrute y aprendizaje que le dejó esta experiencia. En junio de 2025 estrenó en el Teatro Ópera y renovó para la temporada de verano de 2026.
Su participación en “Despertar de primavera” le valió una nominación en los Premios Hugo como Mejor Intérprete Femenina en Ensamble en septiembre de 2025.