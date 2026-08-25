Cómo le fue al regreso de Popstars: cuánto midió en su debut y cómo le fue contra la competencia

Resumen para apurados
- Telefe estrenó el lunes la nueva edición de Popstars con Nico Vázquez para crear una banda femenina, liderando el prime time porteño con picos de 11,9 puntos de rating.
- El histórico formato regresó tras 25 años con un jurado integrado por Nicki Nicole y Ángela Torres, superando con holgura a la competencia directa de Eltrece en la franja.
- El debut ratifica el dominio de Telefe en el prime time y perfila al reality musical como un motor clave de audiencia y semillero artístico para la televisión abierta.
El prime time de Telefe volvió a apostar por los programas de talentos con el estreno del histórico reality show musical Popstars, formato que viajó desde Nueva Zelanda a Argentina en 2001 y gestó las bandas más emblemáticas del género en el país, como Bandana o Mambrú. Esta vez, el programa está dirigido por Nico Vázquez, quien junto a Ángela Torres, Nicki Nicole y el productor mexicano Charlie García trajeron de nuevo este lunes por la noche el histórico ciclo. Los números reflejaron el éxito del estreno que superó a la competencia de Eltrece, Es mi sueño.
La espera para los amantes del pop y la televisión terminó con el estreno del nuevo programa cazatalentos Popstars, el cual regresó a la pantalla tras cumplirse un cuarto de siglo de su inolvidable debut que dejó referentes en el género musical. Ahora, esta nueva etapa que se estrenó este lunes a las 21:30 a través de la señal de Telefe busca formar la próxima gran banda musical femenina del país.
El minuto a minuto del rating en la noche del lunes
Popstars se estrenó en la franja del prime time de Telefe y su capítulo inaugural demostró una diferencia considerable respecto del certamen de talentos "Es mi sueño", de Eltrece. Tras el lanzamiento de la segunda temporada de este último programa, la señal competidora dio lugar al primer capítulo de la competencia de talentos musical. Pasadas las 21:30, media hora después del comienzo de Es mi sueño y antecedido por una gala de estreno a puro brillo, comenzó Popstars con un segmento del casting digital para elegir a las tres mil chicas que se presentarían en el estadio Mary Terán de Weiss en la Ciudad de Buenos Aires.
Desde el minuto cero, el rating acompañó el despliegue del canal de las pelotas. Impulsado por el piso de 10,1 puntos que le dejó Telefe Noticias en la previa, el envío conducido por Nico Vázquez tomó rápidamente el control de la franja. A las 21:54, el certamen ya trepaba a un contundente pico de 11,8 puntos de audiencia, dejando en segundo lugar a la apuesta de Eltrece, que se mantenía en 7,4 puntos con la conducción de Guido Kaczka.
Un jurado estelar y la heredera de un apellido famoso
El minucioso casting en el estadio porteño estuvo a cargo del estelar jurado integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y el reconocido productor mexicano Carlos "Charlie" García, acompañados por Vir Módica (directora vocal) y Fernando López Rossi (productor musical). Además, el inicio de la gala dejó una de las sorpresas de la televisión: entre las miles de aspirantes que superaron la prueba para avanzar a la siguiente etapa quedó seleccionada Valentina Pergolini, la hija del histórico conductor de televisión que compite en la vereda de enfrente.
A medida que avanzaba la transmisión y comenzaban las audiciones individuales de cinco minutos por participante, el público confirmó su fidelidad al formato. El pico máximo de la noche rozó los 12 puntos (11,9 puntos de rating), consolidándose como lo más visto del lunes en la televisión abierta argentina.
Hacia el cierre de la emisión, cerca de las 22:40, Popstars se despidió con un sólido piso de 11,1 puntos, entregándole un liderazgo absoluto a la gala de eliminación de Gran Hermano. En la vereda opuesta, Eltrece sufrió la caída de su audiencia, descendiendo a 5,6 puntos durante la competencia directa con el programa de Mario Pergolini (Otro día perdido), cerrando una noche donde Telefe volvió a ratificar su dominio en el prime time.