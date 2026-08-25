Cómo le fue al regreso de Popstars: cuánto midió en su debut y cómo le fue contra la competencia

El minuto a minuto del rating en la noche del lunes

Popstars se estrenó en la franja del prime time de Telefe y su capítulo inaugural demostró una diferencia considerable respecto del certamen de talentos "Es mi sueño", de Eltrece. Tras el lanzamiento de la segunda temporada de este último programa, la señal competidora dio lugar al primer capítulo de la competencia de talentos musical. Pasadas las 21:30, media hora después del comienzo de Es mi sueño y antecedido por una gala de estreno a puro brillo, comenzó Popstars con un segmento del casting digital para elegir a las tres mil chicas que se presentarían en el estadio Mary Terán de Weiss en la Ciudad de Buenos Aires.