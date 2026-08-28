Tucumán recupera su conexión con Brasil: habrá vuelos directos a Florianópolis en el verano de 2027

“Gestionar la conectividad aérea es una prioridad central dentro de la política de Estado que nos marca el gobernador Osvaldo Jaldo. Un destino sin conectividad no puede desarrollarse; por eso trabajamos día a día con las líneas aéreas para sumar nuevas rutas, defender las frecuencias existentes y abrirle las puertas de Tucumán al mundo. Recuperar este vuelo directo con Brasil no solo facilita los viajes de ocio para los tucumanos y la región, sino que también es una vía directa para atraer turistas extranjeros que dinamizan nuestra economía, generan empleo y consumen en nuestra gastronomía y hotelería”, afirmó.