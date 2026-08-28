Política

Tucumán recupera su conexión con Brasil: habrá vuelos directos a Florianópolis en el verano de 2027

Aerolíneas Argentinas operará cuatro frecuencias semanales a partir de enero. La medida busca consolidar al Aeropuerto Benjamín Matienzo como un nodo clave del Norte Grande y potenciar el turismo internacional.

La nueva programación aérea se diseñó para cubrir la alta demanda de las vacaciones de verano.
La nueva programación aérea se diseñó para cubrir la alta demanda de las vacaciones de verano.
Hace 20 Min

En un paso estratégico para la integración regional y el crecimiento turístico, Tucumán volverá a contar con una conexión directa hacia las playas del sur de Brasil. El Gobierno provincial confirmó que, a partir del 1 de enero de 2027, Aerolíneas Argentinas reactivará la ruta entre el Aeropuerto InternacionalBenjamín Matienzo y la ciudad de Florianópolis, en el estado de Santa Catarina.

Verano 2026: Tucumán inauguró una nueva conexión aérea directa con Florianópolis

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Frecuencias y horarios para la temporada estival

La nueva programación aérea está diseñada para cubrir la alta demanda de las vacaciones de verano. Durante los meses de enero y febrero de 2027, la ruta contará con cuatro frecuencias semanales los días lunes, jueves, viernes y sábados. En marzo, el servicio se ajustará a una frecuencia semanal (sábados) hasta el cierre de la temporada, previsto para el día 27 de ese mes.

Amaya confirmó que los vuelos directos de Tucumán a Florianópolis arrancarán en enero, con dos frecuencias semanales

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En cuanto a los horarios, los vuelos partirán desde la capital tucumana a las 16.45, aterrizando en suelo brasileño a las 19.15. El tramo de regreso desde Florianópolis despegará a las 10.35, con llegada a Tucumán programada para las 13.30. 

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Esta nueva ruta se suma a una oferta aérea provincial que ya cuenta con un flujo sólido: según datos de la ANAC de agosto de 2026, la terminal tucumana registra 136 movimientos semanales, conectando con Buenos Aires, Córdoba, Bariloche y el hub internacional de Panamá.

Una apuesta estratégica al desarrollo económico

El regreso del vuelo directo es fruto de las gestiones entre la provincia y la aerolínea de bandera para defender la competitividad del destino. Domingo Amaya, presidente del Ente Autárquico Tucumán Turismo (EATT), destacó que esta conectividad es un pilar fundamental de la gestión actual y un motor para la economía local.

“Gestionar la conectividad aérea es una prioridad central dentro de la política de Estado que nos marca el gobernador Osvaldo Jaldo. Un destino sin conectividad no puede desarrollarse; por eso trabajamos día a día con las líneas aéreas para sumar nuevas rutas, defender las frecuencias existentes y abrirle las puertas de Tucumán al mundo. Recuperar este vuelo directo con Brasil no solo facilita los viajes de ocio para los tucumanos y la región, sino que también es una vía directa para atraer turistas extranjeros que dinamizan nuestra economía, generan empleo y consumen en nuestra gastronomía y hotelería”, afirmó.

Con los pasajes ya disponibles en los canales oficiales de venta, Tucumán reafirma su posición como una de las terminales aéreas más dinámicas del norte argentino, al apostar a que el flujo de visitantes internacionales fortalezca el empleo y el consumo en los sectores de servicios locales.

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