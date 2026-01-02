Secciones
Verano 2026: Tucumán inauguró una nueva conexión aérea directa con Florianópolis

La nueva ruta, operada por Aerolíneas Argentinas, comenzó a funcionar ayer, con dos frecuencias semanales; se mantendrá hasta Semana Santa.

Tucumán comenzó el 2026 con una nueva puerta abierta al turismo internacional. Desde ayer la provincia cuenta con un vuelo directo a Florianópolis, uno de los destinos de playa más elegidos, operado por Aerolíneas Argentinas.

El primer vuelo del año partió el lunes a las 16:45 desde el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo y marcó el inicio de una ruta que, en una primera etapa, tendrá dos frecuencias semanales (jueves y sábados) y se mantendrá vigente hasta Semana Santa. 

La conexión apunta a cubrir la fuerte demanda estival y a facilitar los viajes sin escalas desde Tucumán hacia el sur de Brasil, reduciendo tiempos y costos de traslado.

Desde el Ente Tucumán Turismo destacaron el marcado interés del público local por esta alternativa, que permite evitar conexiones en Buenos Aires y mejora la experiencia de viaje. Además, aclararon que la ruta no solo beneficia al turismo emisivo, sino que también abre nuevas posibilidades para el arribo de visitantes brasileños a la provincia.

Con esta incorporación, Tucumán suma durante la temporada de verano dos rutas internacionales operadas por Aerolíneas Argentinas: Florianópolis y Punta Cana, lo que amplía de manera significativa la oferta aérea internacional desde el norte argentino.

