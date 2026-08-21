Revés judicial para Courel y Escobar: la Justicia rechazó su querella contra la intendenta de Graneros

Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán rechazó la recusación presentada por Manuel Courel y Escobar para ser querellantes contra Raquel Graneros por una propiedad en Las Yungas.
- El legislador Courel cuestionó la falta de avances en el expediente judicial que investiga irregularidades vinculadas a la casa en cuestión.
- La decisión judicial frena la intervención directa de los denunciantes y mantiene el curso de la causa bajo el control del tribunal actual.
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