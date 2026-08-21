Política

Revés judicial para Courel y Escobar: la Justicia rechazó su querella contra la intendenta de Graneros

La jueza Cecilia Tasquer confirmó que los funcionarios de Cambia Tucumán no pueden ser querellantes porque no son víctimas directas del presunto enriquecimiento.

COUREL. El legislador dijo que no hubo movimiento en la causa.
COUREL. El legislador dijo que no hubo movimiento en la causa.
Martín Soto
Por Martín Soto Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia de Tucumán rechazó la recusación presentada por Manuel Courel y Escobar para ser querellantes contra Raquel Graneros por una propiedad en Las Yungas.
  • El legislador Courel cuestionó la falta de avances en el expediente judicial que investiga irregularidades vinculadas a la casa en cuestión.
  • La decisión judicial frena la intervención directa de los denunciantes y mantiene el curso de la causa bajo el control del tribunal actual.
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