Amaya confirmó que los vuelos directos de Tucumán a Florianópolis arrancarán en enero, con dos frecuencias semanales

El presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, confirmó este miércoles a LA GACETA que a partir de enero comenzarán a operar vuelos directos desde la provincia hacia Florianópolis, con dos frecuencias semanales previstas inicialmente hasta Semana Santa. La medida -aclaró- busca facilitar los viajes de los tucumanos hacia uno de los destinos más elegidos del sur de Brasil y promover el turismo recíproco.