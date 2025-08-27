Amaya confirmó que los vuelos directos de Tucumán a Florianópolis arrancarán en enero, con dos frecuencias semanales

El presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, confirmó este miércoles a LA GACETA que a partir de enero comenzarán a operar vuelos directos desde la provincia hacia Florianópolis, con dos frecuencias semanales previstas inicialmente hasta Semana Santa. La medida -aclaró- busca facilitar los viajes de los tucumanos hacia uno de los destinos más elegidos del sur de Brasil y promover el turismo recíproco.
Amaya detalló que la información le fue confirmada por el gerente comercial de Aerolíneas Argentina, Leandro Serino, y adelantó que las fechas precisas de los vuelos aún están por definirse, aunque ya se podrán adquirir pasajes a través de la página de la aerolínea.
"Hay muchos tucumanos interesados en viajar directamente a Florianópolis. Es un destino elegido por los tucumanos y creemos que esto ayudará a fortalecer el turismo entre Brasil y nuestra provincia", señaló.
El titular del ente destacó además que la propuesta no solo busca potenciar los viajes de los tucumanos al exterior, sino también atraer visitantes brasileños hacia el norte argentino. "Ellos tienen mar, nosotros tenemos nuestras yungas y montañas maravillosas. Queremos mostrar nuestros valles, nuestras rutas arqueológicas y experiencias únicas como los sabores y saberes del valle", indicó Amaya.
En ese sentido, adelantó que se está evaluando realizar campañas de promoción en Florianópolis para atraer turistas brasileños y reforzar el flujo de ida y vuelta. Además, recordó que Tucumán contará próximamente con vuelos directos a otros destinos internacionales como Panamá, Punta Cana y Lima, consolidando la apertura de la provincia al turismo internacional.
"Estamos trabajando en forma conjunta con todos los ministerios para proyectar a Tucumán no solo dentro del país, sino también en el mundo. Esto no solo beneficia al turismo, sino también a nuestra industria, agroindustria y sector tecnológico", concluyó.