Tucumán, nodo aéreo del NOA que se proyecta al mundo

El mapa actual, con vuelos a los principales centros de conexión de América permite hoy llegar a más de 80 destinos internacionales con apenas una escala. Esto reduce el “costo de la distancia” que históricamente castigó al interior del país. En definitiva, la ruta a Florianópolis es el síntoma de una provincia que está modernizando su mirada. Corresponde ahora a los sectores privados -turísticos, comerciales e industriales- estar a la altura para transformar estos puentes aéreos en un motor de prosperidad que beneficie a todos.