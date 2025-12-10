Cuál es la playa de Brasil más cercana a Argentina para visitar en el verano 2026: todo lo que tenés que saber

Torres, la playa de Brasil más cercana a Argentina

Ubicada en el estado de Río Grande del Sur, a 197 kilómetros de Porto Alegre y 280 kilómetros de Florianópolis, la ciudad de Torres se revela como un refugio tranquilo y familiar, ideal para disfrutar en compañía de la familia. Para los viajeros provenientes argentina, esta joya costera está a aproximadamente 860 kilómetros de Posadas, convirtiéndola en una opción accesible.