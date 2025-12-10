Secciones
Cuál es la playa de Brasil más cercana a Argentina para visitar en el verano 2026: todo lo que tenés que saber

Ubicada en el litoral norte de Río Grande do Sul, se destaca por una geografía única. Es un destino ideal para los turistas argentinos.

Hace 1 Hs

Con el verano 2026 cada vez más cerca, la búsqueda del destino perfecto para las vacaciones empieza a ganar intensidad. En ese panorama lleno de expectativas, las playas de Brasil vuelven a destacarse como una alternativa irresistible para los argentinos, cautivados por los paisajes exuberantes y la calidez que distingue a las costas del país vecino.

Y aunque los clásicos de siempre —como Florianópolis o Río de Janeiro— siguen en el podio de popularidad, una joya costera menos conocida se revela como una opción ideal. A pocos kilómetros de Argentina y con un encanto propio, este destino promete convertirse en una de las revelaciones de la próxima temporada estival.

Torres, la playa de Brasil más cercana a Argentina

Ubicada en el estado de Río Grande del Sur, a 197 kilómetros de Porto Alegre y 280 kilómetros de Florianópolis, la ciudad de Torres se revela como un refugio tranquilo y familiar, ideal para disfrutar en compañía de la familia. Para los viajeros provenientes argentina, esta joya costera está a aproximadamente 860 kilómetros de Posadas, convirtiéndola en una opción accesible.

Desde diciembre hasta mediados de marzo, Torres se transforma en un paraíso costero. Con temperaturas del agua similares a las de la Costa argentina, este período ofrece condiciones ideales para sumergirse en las hermosas playas que caracterizan esta región.

Torres cuenta con 6 playas que destacan por su tranquilidad, ambiente familiar y paisajes espectaculares:

Praia Grande: La playa más céntrica, amplia y visitada, con 3 kilómetros de longitud, buenas olas y aguas limpias, ideal para nadar y practicar surf.

Playa dos Molhes: continuación de Praia Grande, con un punto destacado para eventos deportivos náuticos.

Prainha: ubicada en el centro de Torres, con 500 metros de longitud, es perfecta para bañistas y amantes de los deportes náuticos.

Praia da Cal: situada entre Morro do Farol y Morro do Meio, ofrece 850 metros de longitud y un mar con fuerte oleaje, perfecto para surfistas.

Praia da Guarita: dentro del Parque Estatal de Guarita, se considera la más hermosa de la zona, con acantilados, arenas blancas y un mar agitado.

Praia da Itapeva: con 6 kilómetros de longitud, destaca por su forma recta, amplia franja de arena dorada y mar ligeramente agitado.

Qué más se puede hacer en Torres

Sin embargo, las playas no son el único atractivo turístico en Torres. Los visitantes pueden explorar el Morro do Farol, practicar parapente, disfrutar de la gastronomía marítima local, y realizar actividades como visitar la Ilha dos Lobos en barco.

Cómo llegar a Torres desde Posadas

La ruta más rápida y sencilla para llegar a Torres desde Posadas implica dirigirse por la Ruta Provincial 4 hacia la frontera de Brasil. Al ingresar a Brasil, sigue por la Ruta 392 hacia el Este, en dirección a Porto Alegre, recorriendo aproximadamente 800 kilómetros. Una vez en Porto Alegre, continúa hacia el norte por las Rutas 290 y 110 hasta llegar a la encantadora ciudad de Torres.

Con su combinación de belleza natural, playas impresionantes y actividades emocionantes, Torres se presenta como una elección excepcional para aquellos que buscan escapar hacia un rincón paradisíaco sin alejarse demasiado de casa. 

