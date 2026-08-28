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Qué pasa con Julián Álvarez: certificado por salud mental, volvió a faltar al entrenamiento y no jugará ante Sevilla

El delantero faltó por tercer día consecutivo a la práctica de Atlético de Madrid y Simeone confirmó que quedó descartado para el partido, mientras continúa la incertidumbre sobre su futuro.

El 23 de agosto Julián Álvarez sumo minutos para Atlético Madrid.
El 23 de agosto Julián Álvarez sumo minutos para Atlético Madrid.
Hace 1 Hs

El futuro de Julián Álvarez atraviesa horas decisivas. A cuatro días del cierre del mercado de pases en España e Inglaterra, el delantero argentino volvió a ausentarse del entrenamiento de Atlético de Madrid y quedó descartado para el partido de este sábado frente a Sevilla, por la tercera fecha de LaLiga.

La de este viernes fue la tercera práctica consecutiva a la que no asistió el atacante de 26 años. El futbolista alegó una indisposición y desde el club aceptaron la explicación, aunque su ausencia alimentó todavía más las versiones sobre una posible salida. Según informó la cadena COPE, el argentino habría presentado un certificado médico relacionado con una situación de salud mental.

Mientras tanto, Julián se entrenaría por su cuenta. En Atlético buscan manejar el conflicto con cautela: todavía existe la posibilidad de que continúe en Madrid y la dirigencia no quiere provocar una ruptura definitiva con uno de los jugadores más importantes del plantel. Sin embargo, el vínculo atraviesa un momento de evidente tensión.

El primero en exponer públicamente la situación fue Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club. El dirigente aseguró que el campeón del mundo está “realmente mal” porque hubo personas que, según su interpretación, se encargaron de “engañarlo y confundirlo”.

Un día después, Diego Simeone también se refirió al tema. Aunque evitó profundizar en los motivos de las ausencias, confirmó que el delantero no estará ante Sevilla.

“Todas las preguntas van a ir en torno a lo que está pasando con Julián. Creo que de parte del club fueron muy contundentes y claros en lo que explicaron, con todo lo que va a suceder”, señaló el entrenador durante la conferencia de prensa previa al encuentro.

Pese al conflicto, el “Cholo” mantuvo una posición conciliadora y destacó la relevancia deportiva del cordobés. “Sigo en la misma posición, esperando poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros”, expresó. Luego confirmó su ausencia: “Evidentemente, Julián no va a estar mañana. Nosotros tenemos que competir contra un rival que viene de ganar dos partidos”.

El principal punto de desencuentro está relacionado con el destino que pretende el delantero. Barcelona aparecía como su opción preferida, pero Atlético de Madrid comunicó que no está dispuesto a transferirlo al conjunto catalán “bajo ningún concepto”. De esa manera, las alternativas se reducen: continuar en el equipo rojiblanco o aceptar una propuesta procedente del exterior.

Arsenal es uno de los clubes que sigue con atención la situación, aunque hasta el momento no realizó una oferta capaz de modificar la postura del Atlético. En Madrid pretenden alrededor de 150 millones de euros para desprenderse del atacante.

Con el cierre del mercado cada vez más cerca, el tira y afloja continúa. Julián no se entrena con sus compañeros, Simeone intenta preservar el vínculo y Atlético mantiene sus condiciones. El desenlace deberá llegar en los próximos días.

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