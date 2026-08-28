Qué pasa con Julián Álvarez: certificado por salud mental, volvió a faltar al entrenamiento y no jugará ante Sevilla

La de este viernes fue la tercera práctica consecutiva a la que no asistió el atacante de 26 años. El futbolista alegó una indisposición y desde el club aceptaron la explicación, aunque su ausencia alimentó todavía más las versiones sobre una posible salida. Según informó la cadena COPE, el argentino habría presentado un certificado médico relacionado con una situación de salud mental.