Julián Álvarez, en el centro del mercado: Barcelona y Arsenal presionan al Atlético de Madrid

Resumen para apurados
- Barcelona y Arsenal presionan al Atlético de Madrid para fichar a Julián Álvarez en el cierre del mercado europeo, luego de que el delantero pidiera salir del club.
- El atacante argentino fue abucheado por la afición rojiblanca tras expresar su deseo de marcharse, mientras el Atlético rechazó una oferta formal del Barcelona.
- Arsenal surge como la alternativa más viable para destrabar el conflicto; de lo contrario, el jugador afrontará un clima tenso en Madrid hasta enero.
El futuro de Julián Álvarez se convirtió en una de las principales incógnitas durante los últimos días del mercado de pases europeo. Aunque el Atlético de Madrid sostiene públicamente que no piensa desprenderse del delantero argentino, Barcelona y Arsenal mantienen la expectativa de concretar una operación que podría alcanzar los 150 millones de euros.
Álvarez llegó al conjunto español en 2024, procedente del Manchester City, por una cifra inicial de 75 millones de euros. Al comenzar su tercera temporada en La Liga, se encuentra a solamente un gol de alcanzar los 50 con la camiseta rojiblanca. Su rendimiento deportivo respondió a la inversión, pero su relación con el club y los hinchas atraviesa el momento más delicado.
El futbolista de 26 años manifestó durante el verano europeo su intención de cambiar de equipo. En julio afirmó que un traspaso podía representar “lo mejor para todas las partes”, una declaración que profundizó el malestar de los simpatizantes del Atlético.
La tensión quedó expuesta durante el empate 2-2 frente a Villarreal en el estadio Metropolitano. El nombre de Álvarez fue recibido con una fuerte silbatina antes del comienzo del encuentro y los abucheos se repitieron cuando calentó y posteriormente ingresó desde el banco de suplentes.
Después del partido, integrantes del club le recomendaron dirigirse directamente al vestuario en lugar de acompañar a sus compañeros para saludar a los aficionados. La medida buscó protegerlo, pero las imágenes terminaron reflejando el aislamiento que atraviesa dentro de la institución.
Barcelona continúa a la expectativa
Barcelona colocó al argentino como su principal objetivo para renovar el ataque después de las salidas de Robert Lewandowski, transferido al Chicago Fire, y Ferran Torres, vendido al Paris Saint-Germain. El club catalán presentó una propuesta superior a los 100 millones de euros, pero hasta ahora no consiguió abrir una negociación formal.
La postura del Atlético es contundente: no quiere venderlo al conjunto azulgrana. La dirigencia madrileña incluso acusó al Barcelona de actuar de manera irregular para acercarse al jugador y presentó denuncias ante la FIFA y la Real Federación Española de Fútbol.
Ante la falta de avances, el campeón español comenzó a estudiar otras alternativas. Sin embargo, todavía dispone de margen económico para volver a la carga si el Atlético modifica su posición antes del cierre del mercado. La preferencia de Álvarez sería continuar su carrera en el equipo dirigido por Hansi Flick.
Arsenal aparece como una alternativa
Mientras Barcelona encuentra resistencia, Arsenal se posicionó como una opción capaz de destrabar el conflicto. El papel de Andrea Berta, actual director deportivo del conjunto inglés y exdirigente del Atlético, puede resultar determinante.
Berta participó en la llegada del argentino desde Manchester City y conoce tanto las condiciones de su contrato como a sus representantes. El equipo londinense realizó contactos preliminares y está preparado para avanzar si recibe una señal positiva.
Arsenal estaría dispuesto a superar su récord de transferencias, establecido con la contratación de Declan Rice, y ofrecerle al jugador un salario competitivo. Mikel Arteta considera que necesita incorporar un atacante capaz de resolver partidos y potenciar las aspiraciones del último campeón de la Premier League en la Champions.
Incluso surgió la posibilidad de incluir a Viktor Gyökeres en la negociación, aunque esa alternativa todavía no fue confirmada.
Una situación que Simeone intenta contener
El Atlético busca evitar que el conflicto afecte sus objetivos deportivos. Su consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, aseguró que el club continuará acompañando al futbolista y cuestionó el asesoramiento que recibió durante los últimos meses.
Diego Simeone, por su parte, pidió recuperar la unidad. “Si queremos ganar títulos, tenemos que permanecer unidos; necesitamos delanteros, y necesitamos delanteros importantes”, señaló el entrenador después de los silbidos en el Metropolitano.
El escenario parece encaminarse hacia una definición de último momento. Álvarez desea jugar en Barcelona, el Atlético se niega a negociar con ese club y Arsenal espera convertirse en la salida aceptable para todas las partes. Si ninguna posición cambia, el delantero permanecerá en Madrid, aunque dentro de un clima difícil de sostener hasta la reapertura del mercado en enero.