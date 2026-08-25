Julián Álvarez, en el centro del mercado: Barcelona y Arsenal presionan al Atlético de Madrid

Álvarez llegó al conjunto español en 2024, procedente del Manchester City, por una cifra inicial de 75 millones de euros. Al comenzar su tercera temporada en La Liga, se encuentra a solamente un gol de alcanzar los 50 con la camiseta rojiblanca. Su rendimiento deportivo respondió a la inversión, pero su relación con el club y los hinchas atraviesa el momento más delicado.