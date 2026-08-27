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Julián Álvarez volvió a faltar al entrenamiento y crece la incertidumbre en Atlético de Madrid

El delantero argentino volvió a ausentarse de las prácticas mientras su futuro sigue rodeado de dudas.

INCERTIDUMBRE. Julián Álvarez atraviesa días de tensión en Atlético de Madrid, entre ausencias a los entrenamientos y dudas sobre su futuro.
INCERTIDUMBRE. Julián Álvarez atraviesa días de tensión en Atlético de Madrid, entre ausencias a los entrenamientos y dudas sobre su futuro.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Julián Álvarez faltó por segundo día consecutivo a las prácticas de Atlético de Madrid por indisposición y es duda para visitar a Sevilla.
  • La ausencia ocurre tras los silbidos recibidos de los hinchas en el Metropolitano y en medio de reiteradas faltas que tensaron su vínculo con el club.
  • A días del cierre de pases, el conflicto perjudica la planificación táctica de Diego Simeone y abre incógnitas sobre la continuidad del delantero.
Resumen generado con IA

La situación de Julián Álvarez en Atlético de Madrid sumó un nuevo capítulo y volvió a encender las alarmas. El delantero argentino se ausentó por segundo día consecutivo de los entrenamientos dirigidos por Diego Simeone y su presencia en el próximo partido frente a Sevilla quedó envuelta en incertidumbre.

“La Araña” no participó de las prácticas del miércoles ni del jueves por una “indisposición”, la misma razón que había esgrimido la semana anterior para faltar a otra sesión. Hasta entonces, el cordobés había retomado los trabajos con normalidad después del Mundial y cumplía sin inconvenientes el plan físico diseñado por el cuerpo técnico.

Sin embargo, luego de los dos días de descanso que recibió todo el plantel, el atacante no volvió a presentarse en el campo de entrenamiento. La reiteración de las ausencias alimentó todavía más las dudas en medio de un contexto que ya venía cargado de tensión.

Silbidos y malestar en el Metropolitano

El clima alrededor de Julián también se trasladó al estadio. Durante la segunda fecha de La Liga, el argentino sumó minutos frente a Villarreal, pero al finalizar el encuentro recibió silbidos y muestras de reprobación por parte de un sector de la hinchada rojiblanca.

La escena reflejó el desgaste de una relación que atraviesa su momento más delicado. Entre las versiones sobre su futuro, las diferencias con el club y el malestar de los hinchas, cada aparición del delantero empieza a quedar bajo una atención especial.

Simeone, con pocas variantes en ataque

La ausencia de Julián representa además un problema concreto para Simeone. Atlético de Madrid debe visitar al líder, Sevilla, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y el entrenador cuenta con menos alternativas ofensivas para preparar el compromiso.

A pocos días del partido, la gran incógnita pasa por saber si el argentino estará en condiciones de integrar la convocatoria. Por ahora, su disponibilidad para el sábado permanece sin confirmación.

El mercado también presiona

La situación deportiva se cruza directamente con el mercado de pases. A sólo seis días del cierre, Atlético reconoce internamente que el conflicto está afectando la planificación del equipo y considera que la institución también resulta perjudicada por la prolongación de una definición que todavía no llega.

Una de las posibilidades que perdió fuerza es Barcelona. Desde Madrid fueron contundentes y aseguraron que no existe intención de negociar al delantero con el club catalán, al tiempo que cuestionaron la forma en la que se está abordando públicamente la situación del futbolista.

En paralelo, Arsenal continúa apareciendo como una alternativa en la Premier League. Sin embargo, esa posibilidad también presenta un obstáculo importante: Julián ya habría dejado en claro que no tiene intenciones de regresar al fútbol inglés.

Con el mercado entrando en su recta final, las ausencias en los entrenamientos y un partido exigente en el horizonte, el futuro de Julián Álvarez vuelve a ocupar el centro de la escena en Atlético de Madrid.

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