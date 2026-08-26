El cruce al aire entre Diego Latorre y el "Chavo" Fucks por Julián Álvarez: "Desprecio a los tipos que piensan como vos"
El futuro del delantero en Atlético de Madrid desató una acalorada discusión en los estudios de ESPN. El debate escaló desde el análisis táctico y contractual hasta duros pases de factura personales sobre el éxito, el periodismo y los estilos de juego.
Resumen para apurados
- Diego Latorre y el Chavo Fucks protagonizaron un tenso cruce en ESPN F90 por el futuro de Julián Álvarez y su disconformidad con Diego Simeone en Atlético de Madrid.
- La discusión inició tras las dudas sobre la continuidad del delantero y escaló a reproches personales sobre ética periodística y el poder de los jugadores ante los clubes.
- La controversia expone el debate sobre la autonomía de los futbolistas y anticipa tensiones en el próximo mercado de pases si el atacante busca forzar su salida del club.
La incertidumbre en torno al futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid y las esquivas respuestas de Diego Simeone en conferencia de prensa encendieron la mecha de un tenso debate en el piso de F90 por ESPN. Lo que comenzó como un análisis sobre el presente del atacante derivó rápidamente en un áspero enfrentamiento entre Diego Latorre y Diego "Chavo" Fucks, con posturas irreconciliables sobre el manejo dirigencial, la relación técnico-jugador y el poder de los futbolistas.
Latorre abrió el debate con una postura tajante sobre el desgaste del vínculo: “Cuando llegan a este grado las relaciones es conveniente que se vaya. No hay otra alternativa. Me hubiese gustado que el "Cholo" lo defienda un poco más públicamente y el club también. Alguna razón tiene que haber para que el jugador no quiera seguir”.
Fucks salió al cruce de inmediato y trazó un paralelismo con su salida del fútbol inglés: “Acá tenemos que separar los tantos porque lo mismo le pasó con Guardiola. En la Copa América dijo 'vamos a ver cuando llego qué pasa', Guardiola lo escuchó y le dijo que hablara con Txiki Begiristain. Acá es un jugador fundamental del equipo”.
Gambeta rechazó la comparación al señalar que en Manchester era suplente, mientras que en España el desacuerdo es metodológico: “Detrás de eso lo que dice Julián es que no le gusta la forma de jugar del Cholo Simeone. Firmó un contrato de cuatro años, ¿pero qué es, rehén entonces? Quiere un equipo más ambicioso, lo sé, y quiere irse. El fútbol no es una actividad mecánica para que siga estando en un lugar donde no está conforme; no puede ser rehén ni esclavo de nadie”.
El periodista defendió la gestión del DT del "Colchonero" y cuestionó la actitud del atacante: “Él forzó su salida del City porque jugaba Haaland. En los costados lo puso Gallardo y lo puso Guardiola, pero se lo cuestiona nada más que a Simeone. No es un tema de dónde juega: es titular, hace goles y el técnico lo quiere. Acá el tema es que él forzó la salida. Pensalo en el fútbol local: un tipo juega en Boca, dice 'mi sueño es jugar en Peñarol' teniendo dos años de contrato y fuerza la salida. ¿Querés que los hinchas no lo puteen?”.
A partir de allí, la discusión derivó en acusaciones directas. Cuando Fucks deslizó que a sus compañeros no les gustaba el técnico y elogió a Guardiola asegurando que tuvo “la inquietud de saber por qué lo quieren tanto”, Latorre contraatacó con dureza: “A vos no te gustaba, te subiste después. Te das vuelta como una media, vas atrás del éxito. Es mentira eso, vos te has reído del tiki tiki”.
La respuesta del panelista no tardó en llegar: “No solamente me río del tiki tiki, me sigo riendo, pero Guardiola no tiene nada que ver con eso. Sos el más resultadista de todos”. Latorre remató el pasaje con ironía: “Está bien, "Chavo", discutí con vos mismo, con un espejo”.
El ida y vuelta se profundizó cuando Fucks cuestionó que solo se mirara “la cara del cliente” y afirmó: “Vos ni siquiera querés ser un comunicador y despreciás el periodismo”. El exdelantero replicó sin rodeos: “Yo desprecio a los tipos que piensan con tu lógica. Vos le tenés bronca a los jugadores de fútbol. Aplicás tu lógica a los futbolistas pero no a los dirigentes, que cuando tienen que echar a un tipo lo echan”.
En el tramo final, Fucks argumentó que la Ley Bosman modificó el paradigma y que “a veces los jugadores tienen de rehenes a los clubes”, mientras que Latorre cerró acusándolo de falta de objetividad: “El jugador quiere su venta a un precio proporcional a su talento, la cláusula es disparatada. Yo sé que no está conforme con el juego del equipo. Vos lo protegés a Simeone, lo querés y entonces no sos riguroso con el análisis”.