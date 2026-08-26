El cruce al aire entre Diego Latorre y el "Chavo" Fucks por Julián Álvarez: "Desprecio a los tipos que piensan como vos"

El periodista defendió la gestión del DT del "Colchonero" y cuestionó la actitud del atacante: “Él forzó su salida del City porque jugaba Haaland. En los costados lo puso Gallardo y lo puso Guardiola, pero se lo cuestiona nada más que a Simeone. No es un tema de dónde juega: es titular, hace goles y el técnico lo quiere. Acá el tema es que él forzó la salida. Pensalo en el fútbol local: un tipo juega en Boca, dice 'mi sueño es jugar en Peñarol' teniendo dos años de contrato y fuerza la salida. ¿Querés que los hinchas no lo puteen?”.