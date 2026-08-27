Atlético de Madrid rompió el silencio sobre Julián Álvarez y fue contundente: “Está realmente mal”

El presente de Julián Álvarez atraviesa uno de sus momentos más delicados desde su llegada al Atlético de Madrid. Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club español, rompió el silencio desde Mónaco y reconoció la preocupación de la dirigencia por la situación personal y profesional del delantero argentino.
“Está realmente mal, porque ha habido personas que se han encargado de engañarlo y confundirlo”, aseguró Gil Marín en diálogo con Movistar.
Las declaraciones llegan después de días complicados para la “Araña”. El delantero no participó de los entrenamientos del miércoles y jueves debido a una indisposición y anteriormente había recibido silbidos de parte de los hinchas del Atlético durante su reaparición frente a Villarreal en el Metropolitano.
Gil Marín profundizó sobre la situación del argentino y apuntó directamente hacia personas de su entorno. “Lo lamento mucho, porque le conozco, llevamos tiempo trabajando con él, es una gran persona, un gran profesional y un gran futbolista, completamente confundido y ahora mismo pasando una situación muy, muy difícil a nivel personal y profesional”, afirmó.
¿Julián Álvarez puede dejar Atlético de Madrid?
Pese al conflicto, desde el Atlético mantienen la intención de retener al delantero, que tiene contrato hasta junio de 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.
“Nuestra intención, y mi sueño personal, es que siga con nosotros. Para competir con los grandes hacen falta jugadores grandes”, sostuvo Gil Marín.
Sin embargo, el dirigente tampoco cerró completamente la puerta a una eventual salida. Reconoció que el club podría buscar otro destino si el propio futbolista considera que su continuidad resulta imposible.
“Si él llegara a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en el Atlético de Madrid buscaríamos alguna alternativa, pero nunca sería al Fútbol Club Barcelona”, advirtió.
Atlético cerró completamente la puerta al Barcelona
El punto más fuerte de las declaraciones estuvo dirigido hacia Barcelona. Según la información conocida, Atlético rechazó a finales de mayo una propuesta de 100 millones de euros, que el club catalán pretendía pagar en seis plazos.
Después de que Joan Laporta asegurara que la propuesta seguía vigente, Gil Marín respondió con dureza.
“Nos repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionales y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto”, disparó.
Incluso convirtió esa postura en un compromiso personal mientras continúe como máximo responsable de la gestión del Atlético.
“Es mi palabra. Estando yo como consejero delegado, el jugador no va a ser transferido al Barcelona con total seguridad”, sentenció.
Así, mientras crecen las dudas alrededor del futuro de Julián Álvarez, Atlético de Madrid mantiene dos posiciones claras: pretende recuperar al delantero y conservarlo en el plantel, pero si finalmente debe negociar una salida, Barcelona no será una opción.