"Hay 0% de posibilidades de venderlo al Barcelona": la respuesta oficial del Atlético por Julián Álvarez

La tensión creció durante la mañana en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, donde el delantero no se presentó a la sesión de entrenamiento alegando una "indisposición". La ausencia llegó apenas días después de la silbatina que recibió de la propia hinchada en el Metropolitano, durante el empate ante Villarreal. Laporta, de todos modos, redobló la presión pública: "Seguimos muy interesados en Julián Álvarez. Nos gustaría que aceptaran nuestra oferta, y lo estamos haciendo con el máximo respeto hacia el Atlético de Madrid. Si están en disposición de vender durante este mercado, el Barça estaría listo para comprarlo".