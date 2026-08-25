Alerta naranja y amarilla por temporal extremo: prevén ráfagas de 110 km/h y 150 cm de nieve en zonas para este martes
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas y naranjas por nevadas intensas, lluvias persistentes y ráfagas de viento que afectarán a varias provincias del centro y sur del país.
Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas naranja y amarilla para este martes por un temporal de nieve y vientos de hasta 110 km/h en Cuyo, Patagonia y el centro del país por riesgos climáticos.
- Tras una tregua climática, el frente generará hasta 150 cm de nieve en cordillera y fuertes lluvias, reduciendo drásticamente la visibilidad y afectando la infraestructura.
- El organismo instó a activar planes de contingencia ante posibles cortes de rutas y daños materiales por la severidad de los fenómenos meteorológicos previstos.
Tras una tregua de los eventos climáticos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una jornada de variados fenómenos que podrían poner en riesgo a la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. La entidad climática emitió para esta ocasión las alertas naranja y amarilla por lluvias, nevadas y vientos que se extenderán por el centro y el sur del país, advirtiendo la necesidad de contar con un plan de contingencia para este martes.
A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN advirtió por las provincias que este martes se encuentran bajo aviso meteorológico por fenómenos de gran intensidad. El organismo precisó que los reportes comenzarán en la provincia de San Juan y abarcarán gran parte del oeste cordillerano, aunque también incluirán zonas del centro del país.
Alertas severas en la zona cuyana
En San Juan la alerta amarilla rige en la Cordillera de Calingasta, donde las nevadas y los vientos podrán interrumpir actividades cotidianas y suponer un daño para la infraestructura. El aviso se extiende desde las 18 horas hasta las 00 horas y, según el SMN, se tratará de nevadas persistentes con valores acumulados entre 30 y 60 cm. El fenómeno también estará acompañado por vientos intensos que provendrán del sector Norte, con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h, por lo que puede generarse reducción de visibilidad por la nieve en suspensión.
Hacia el sur de la región cuyana, la provincia de Mendoza experimentará un fuerte impacto en sus zonas de montaña. En la Cordillera de Las Heras, Luján de Cuyo, Tupungato, San Carlos, Tunuyán, Malargüe y San Rafael rige un aviso por nevadas persistentes que mantendrá bajo alerta amarilla y naranja a estas localidades. En el nivel amarillo se prevén registros de nieve de entre 30 y 60 centímetros, mientras que bajo el nivel de riesgo naranja la situación revestirá mayor severidad, con valores que oscilarán entre los 60 y 150 centímetros acumulados durante el período del fenómeno.
Esta caída de nieve estará acompañada por fuertes ráfagas que reducirán de manera drástica la visibilidad. A su vez, la franja cordillerana mendocina será afectada por vientos intensos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas que podrían superar los 110 km/h. Por su parte, la zona baja de Malargüe presenta alerta amarilla por lluvias intensas con montos de precipitación entre 15 y 35 milímetros, estimándose que en las áreas más elevadas estos temporales adoptarán la forma de nieve.
Temporal de nieve, agua y ráfagas en Neuquén
La provincia de Neuquén también enfrentará un panorama complejo que abarca amplias zonas de su territorio. En los sectores de cordillera y áreas del este de Loncopué, Picunches, Ñorquín, junto al oeste de Añelo, Pehuenches, y el sur de Chos Malal y Minas, se aguardan precipitaciones intensas en forma de lluvia y ráfagas del sector oeste con velocidades de 40 a 60 km/h, pudiendo alcanzar ráfagas superiores a los 90 km/h.
Asimismo, departamentos como Catán Lil, Collón Curá, Zapala y las zonas bajas de Aluminé, Huiliches y Lácar estarán bajo alerta amarilla por lluvias persistentes. Para estos sectores se calculan caídas de agua acumuladas de entre 30 y 50 milímetros, sin descartar que en los puntos con mayor altitud los temporales deriven en nevadas, combinadas con vientos moderados a fuertes provenientes del oeste.
Complicaciones en el sur neuquino y la cordillera rionegrina
En la Cordillera de Huiliches, Cordillera de Lácar y el sur de Aluminé la situación se intensificará, elevando el aviso a alerta naranja por lluvias fuertes y continuas que dejarán valores acumulados de entre 40 y 70 milímetros. A este escenario se le suma un reporte de nivel amarillo por nevadas que dejarán entre 10 y 30 centímetros de espesor, afectando tanto la circulación como la visibilidad en las zonas de montaña.
Estas condiciones adversas se replicarán en la provincia de Río Negro, específicamente en el área de Los Lagos, Bariloche y la cordillera de Pilcaniyeu y Ñorquincó. La región cordillerana rionegrina mantendrá alertas amarillas por lluvias que acumularán entre 30 y 50 milímetros y nevadas de variada intensidad, acompañadas por ráfagas de viento del oeste que superarán con facilidad los 90 km/h.
Alerta por el tiempo en Chubut y el centro del país
El frente meteorológico se desplegará hacia la provincia de Chubut, abarcando las cordilleras de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches. Estas zonas experimentarán lluvias persistentes y nevadas de variada intensidad que acumularán entre 10 y 30 centímetros, aunque, a diferencia de otras provincias del sur, en estas localidades chubutenses no se contempla alerta vigente por vientos intensos.
Finalmente, el aviso meteorológico alcanza a las provincias del centro argentino como La Rioja, San Luis y Córdoba. En territorio riojano, en localidades como General Juan Facundo Quiroga, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza, junto a las zonas bajas de Ayacucho, Belgrano y Juan Martín de Pueyrredón en San Luis, y sectores de Córdoba, se aguardan vientos del sector Norte con velocidades de entre 30 y 50 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.