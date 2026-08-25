Alerta naranja y amarilla por temporal extremo: prevén ráfagas de 110 km/h y 150 cm de nieve en zonas para este martes

Alertas severas en la zona cuyana

En San Juan la alerta amarilla rige en la Cordillera de Calingasta, donde las nevadas y los vientos podrán interrumpir actividades cotidianas y suponer un daño para la infraestructura. El aviso se extiende desde las 18 horas hasta las 00 horas y, según el SMN, se tratará de nevadas persistentes con valores acumulados entre 30 y 60 cm. El fenómeno también estará acompañado por vientos intensos que provendrán del sector Norte, con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h, por lo que puede generarse reducción de visibilidad por la nieve en suspensión.