SEMANA 22

Números de Oro: la suerte llegó para cuatro lectores, que se repartieron $17,5 millones

El pozo acumulado se repartió entre cuatro ganadores. Dos de ellos duplicaron su premio por ser usuarios de Tarjeta Sol y se llevaron $8.750.000 cada uno.

CUEVAS. El lector de Leales ganó por primera vez.
CUEVAS. El lector de Leales ganó por primera vez.
Hace 6 Hs

Cuatro lectores cerraron la semana de los Números de Oro con una alegría. El pozo acumulado de $17.500.000 se repartió entre los ganadores, aunque dos de ellos recibieron un premio mayor por ser usuarios de Tarjeta Sol.

Carina Roxana Zelaya, de 40 años, obtuvo $4.375.000. Vive con su mamá y su novio, trabaja en un consultorio y en dos casas, y es la primera vez que gana el entretenimiento. Con el dinero piensa arreglar su vivienda, pagar deudas y colaborar con insumos para la Sala Cuna y la Fundación Ayuda al Niño Necesitado.

ZELAYA. Destinará el premio para arreglar su casa. ZELAYA. Destinará el premio para arreglar su casa.

Rafael Alberto Cuevas (43), también recibió $4.375.000. Vive con sus padres en Agua Dulce, Leales, trabaja en una construcción y destinará el premio a realizar arreglos en su casa. También es su primera vez como ganador.

CUEVAS. El lector de Leales ganó por primera vez. CUEVAS. El lector de Leales ganó por primera vez.
DOBLE ALEGRÍA. Ambos ganadores duplicaron el premio gracias a Tarjeta Sol. DOBLE ALEGRÍA. Ambos ganadores duplicaron el premio gracias a Tarjeta Sol.

Dos premios duplicados

María Silvia Gambarte (63), y Carlos Alberto Díaz (73), fueron los dos ganadores que además contaban con el beneficio de Tarjeta Sol. Cada uno recibió $4.375.000 por los Números de Oro y duplicaron el monto por el premio adicional.

GAMBARTE. Compartirá el premio con su familia. GAMBARTE. Compartirá el premio con su familia.

Gambarte es jubilada, vive sola y compartirá el dinero con su familia. Díaz también es jubilado, vive con su esposa y su hijo, y utilizará el premio para pagar deudas pendientes y arreglar su casa.

DÍAZ. El jubilado de Capital vive con su esposa e hijo. DÍAZ. El jubilado de Capital vive con su esposa e hijo.

Hoy los lectores podrán volver a probar suerte con la tarjeta que se entrega junto con LA GACETA. El pozo será de $3.500.000 y, si la tarjeta posee el sello de “usuario Tarjeta Sol”, el ganador duplicará el premio.

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