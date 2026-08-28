Números de Oro: la suerte llegó para cuatro lectores, que se repartieron $17,5 millones

Carina Roxana Zelaya, de 40 años, obtuvo $4.375.000. Vive con su mamá y su novio, trabaja en un consultorio y en dos casas, y es la primera vez que gana el entretenimiento. Con el dinero piensa arreglar su vivienda, pagar deudas y colaborar con insumos para la Sala Cuna y la Fundación Ayuda al Niño Necesitado.