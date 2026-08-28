Números de Oro: la suerte llegó para cuatro lectores, que se repartieron $17,5 millones

Cuatro lectores cerraron la semana de los Números de Oro con una alegría. El pozo acumulado de $17.500.000 se repartió entre los ganadores, aunque dos de ellos recibieron un premio mayor por ser usuarios de Tarjeta Sol.
Carina Roxana Zelaya, de 40 años, obtuvo $4.375.000. Vive con su mamá y su novio, trabaja en un consultorio y en dos casas, y es la primera vez que gana el entretenimiento. Con el dinero piensa arreglar su vivienda, pagar deudas y colaborar con insumos para la Sala Cuna y la Fundación Ayuda al Niño Necesitado.
Rafael Alberto Cuevas (43), también recibió $4.375.000. Vive con sus padres en Agua Dulce, Leales, trabaja en una construcción y destinará el premio a realizar arreglos en su casa. También es su primera vez como ganador.
Dos premios duplicados
María Silvia Gambarte (63), y Carlos Alberto Díaz (73), fueron los dos ganadores que además contaban con el beneficio de Tarjeta Sol. Cada uno recibió $4.375.000 por los Números de Oro y duplicaron el monto por el premio adicional.
Gambarte es jubilada, vive sola y compartirá el dinero con su familia. Díaz también es jubilado, vive con su esposa y su hijo, y utilizará el premio para pagar deudas pendientes y arreglar su casa.
Hoy los lectores podrán volver a probar suerte con la tarjeta que se entrega junto con LA GACETA. El pozo será de $3.500.000 y, si la tarjeta posee el sello de “usuario Tarjeta Sol”, el ganador duplicará el premio.