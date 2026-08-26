El crimen de Ignacio es el tercer filicidio registrado en menos de un mes en Argentina

El caso de Ignacio es el tercer filicidio registrado en menos de un mes en el país. La trágica lista comenzó a escribirse el 21 de julio en Villa Gesell. Lucía Sosa llevó a su hija al hospital y aseguró que se había ahogado mientras tomaba la mamadera. La autopsia determinó que la pequeña había muerto por asfixia. Además, trascendió que la mujer había sido absuelta por la muerte de otra hija, ocurrida en 2018.