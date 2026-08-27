Seguridad

Filicidio en Tucumán: las respuestas que empiezan a surgir tras el crimen de Ignacio

Las pericias y los testimonios permitieron reconstruir aspectos clave de una tragedia que conmocionó a la Provincia.

PROTECCIÓN. Oscar Sosa y su hijo Ignacio vivían en un lugar distanciado del resto de la familia que ocupaba la casa de Entre Ríos al 1.100.
PROTECCIÓN. Oscar Sosa y su hijo Ignacio vivían en un lugar distanciado del resto de la familia que ocupaba la casa de Entre Ríos al 1.100.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia de Tucumán avanza en la investigación del filicidio de Ignacio, tras recolectar pericias y testimonios clave sobre el crimen cometido por Oscar Sosa.
  • Padre e hijo residían en una vivienda de la calle Entre Ríos al 1.100, en un sector apartado del resto de su entorno familiar al momento de ocurrir el trágico hecho.
  • El avance judicial busca esclarecer los móviles del asesinato que conmocionó a la provincia y definir la situación procesal definitiva del imputado.
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