El Senado avanzó con pliegos judiciales clave y la reapertura de la discusión por las PASO

Reconocimiento: media sanción para que Bernabé Aráoz sea héroe nacional

El Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de ley que propone declarar Héroe Nacional a Bernabé Aráoz. La iniciativa busca rendir un homenaje oficial a la figura del prócer tucumano en reconocimiento a su capacidad estratégica durante la Batalla de Tucumán de 1812, sus valiosos aportes en el Congreso de 1816 para la Declaración de la Independencia y su visión de país al sentar las bases del federalismo en 1820. Asimismo, la norma encomienda al Gobierno Nacional la realización de actividades destinadas a destacar sobre su rol en las gestas por la emancipación. La impulsora de la medida, la senadora tucumana Sandra Mendoza, celebró el avance en el recinto y enfatizó la trascendencia del proyecto al remarcar que se trata de “una eterna deuda que tenemos los argentinos con alguien que ha dado mucho por la independencia”.



