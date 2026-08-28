Política

El Senado avanzó con pliegos judiciales clave y la reapertura de la discusión por las PASO

Bullrich confirmó que la reforma del sistema electoral volverá a discutirse próximamente. Los gobernadores jugarán un rol crucial.

OBJETIVO. El Gobierno se garantizó el nombramiento de los encargados de revisar los fallos de primera instancia que involucran a altos funcionarios. prensa cámara de senadores
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Por Nahuel Toledo Hace 3 Hs

El Senado de la Nación volvió a sesionar tras tres semanas de inactividad en el recinto. La reunión de ayer se dio estuvo presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel. A pesar de tratarse de un debate de baja intensidad política, la Cámara alta destrabó una nutrida agenda parlamentaria centrada principalmente en la cobertura de vacantes estratégicas para el Poder Judicial y el tratamiento de convenios internacionales.

El temario de la jornada incluyó la votación de un paquete de 67 pliegos judiciales que ya contaban con dictamen de la Comisión de Acuerdos, además del ingreso de otros 24 nuevos expedientes que fueron girados para su análisis correspondiente. Las 67 designaciones ratificadas abarcan cargos de jueces, fiscales y defensores en distintos distritos del país, dando cumplimiento a una promesa de La Libertad Avanza hacia las bancadas dialoguistas para garantizar el acompañamiento legislativo. Ninguno de estos nombramientos recaerán en Tucumán.

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Sin lugar a dudas, el foco de la atención política estuvo puesto en la aprobación de las candidaturas de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola. Ambos magistrados fueron designados para integrar la Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, un tribunal de alzada de vital importancia estratégica, ya que es el encargado de revisar los fallos de primera instancia que involucran a altos funcionarios del Poder Ejecutivo.

La relevancia de estos nombramientos radica en que dicha Sala de la Cámara Federal deberá intervenir en expedientes altamente sensibles para la administración libertaria. Entre las causas en curso se encuentran las investigaciones vinculadas a la Andis, el expediente relativo a la criptomoneda $Libra, que salpica directamente al presidente Javier Milei ya su hermana Karina, y la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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Pese a que la gran mayoría de las nóminas se votaron en conjunto sin mayores controversias, el pliego de Pablo Bertuzzi debió desglosarse a pedido del interbloque opositor. Tras un encendido debate, su nombramiento obtuvo 44 votos afirmativos por parte del oficialismo y sus aliados, frente a 23 votos negativos del kirchnerismo. Por su parte, la postulación de Pablo Yadarola fue convalidada por unanimidad con 66 sufragios a favor.

Durante el tramo de los cierres de bloque, el jefe de la bancada del PJ, José Mayans, concentró sus críticas en la gestión nacional y en el funcionamiento del Poder Judicial, al que calificó como “altamente ineficiente” y envuelto en una “crisis fenomenal” de credibilidad. El senador formoseño cuestionó el papel de la justicia en la investigación del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner y advirtió que la gestión económica del Gobierno eventualmente terminará bajo la lupa de los tribunales.

Con las votaciones registradas en este plenario, la Cámara alta convalidó un total acumulado de 177 pliegos judiciales bajo la administración libertaria. Este proceso de cobertura acelerada cobró un renovado impulso tras la asunción de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia en marzo de 2026, quien motorizó el envío sistemático de candidaturas al Senado con el objetivo de reducir el alto nivel de vacantes existentes en los tribunales federales y nacionales.

Reforma en agenda

De manera paralela al debate judicial, la sesión sirvió como plataforma para un anuncio político de envergadura a cargo de la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich. En el marco de las cuestiones de preferencia y ante un planteo de la senadora Edith Terenzi sobre la ley de ficha limpia, la legisladora oficialista adelantó que la bancada gubernamental reactivará en el corto plazo el debate por la reforma electoral.

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Bullrich confirmó que la comisión respectiva será convocada en los primeros días de septiembre para discutir el proyecto que contempla, entre otros puntos centrales, la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos. De este modo, el Gobierno busca retomar la discusión de una iniciativa de alto impacto institucional que había sido suspendida temporalmente ante la falta de los consensos necesarios para asegurar su aprobación.

La discusión de este tema abrirá un nuevo canal de negociaciones entre los gobernadores y Casa Rosada.

Reconocimiento: media sanción para que Bernabé Aráoz sea héroe nacional

El Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de ley que propone declarar Héroe Nacional a Bernabé Aráoz. La iniciativa busca rendir un homenaje oficial a la figura del prócer tucumano en reconocimiento a su capacidad estratégica durante la Batalla de Tucumán de 1812, sus valiosos aportes en el Congreso de 1816 para la Declaración de la Independencia y su visión de país al sentar las bases del federalismo en 1820. Asimismo, la norma encomienda al Gobierno Nacional la realización de actividades destinadas a destacar sobre su rol en las gestas por la emancipación. La impulsora de la medida, la senadora tucumana Sandra Mendoza, celebró el avance en el recinto y enfatizó la trascendencia del proyecto al remarcar que se trata de “una eterna deuda que tenemos los argentinos con alguien que ha dado mucho por la independencia”.

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