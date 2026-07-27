La Casa Rosada insiste con quitar las PASO, pero confronta con el Senado

Mientras la Casa Rosada impulsa mediáticamente una agenda centrada en dinamitar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) mediante acuerdos políticos con gobernadores provinciales, la realidad en la Cámara de Senadores transita un carril completamente distinto. En el recinto de la Cámara alta el debate electoral ni siquiera figura en carpeta, priorizando en su lugar la discusión de un trío de leyes sustanciales para el esquema gubernamental. Durante el inminente receso invernal, La Libertad Avanza (LLA) buscará definir la convocatoria a diversas comisiones estratégicas para destrabar iniciativas económicas y sociales de alto impacto, dejando al descubierto una evidente desconexión entre los deseos de Balcarce 50 y los tiempos reales del trabajo parlamentario.