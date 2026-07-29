Jueces federales: la Nación mantiene demorados pliegos clave para Tucumán

Luego de más de dos años de inacción y una severa acumulación de vacancias, el Gobierno nacional aceleró la cobertura de cargos en la Justicia nacional y federal mediante un esquema de envío de pliegos y decretos de designación liderado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. En este marco de reactivación, la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación convocó formalmente a una audiencia pública para el próximo martes 18 de agosto a las 14, en el Salón Azul de la Cámara Alta, con el fin de evaluar las postulaciones de 13 candidatos propuestos para integrar cámaras federales, tribunales orales, juzgados y fiscalías en diversas jurisdicciones del país.
La medida se inserta en una dinámica que busca revertir un déficit estructural histórico: según estadísticas del Consejo de la Magistratura, el número de magistraturas vacantes se redujo de 364 a comienzos de 2026 (un 36,3% del total de 1.002 jueces) a 235 cargos sin cubrir (23,5%), marcando una baja de 129 vacantes a partir de la oficialización de 60 jueces por parte del presidente Javier Milei y la aprobación parlamentaria de 74 pliegos.
Entre las nominaciones destacadas que la Cámara Alta comenzará a examinar el 18 de agosto figuran postulaciones de peso estratégico para el interior y la Capital Federal. Para la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba fueron propuestos Facundo Carlos Cortés y María Soledad Mancini, mientras que Andrés Guillermo Fraga fue nominado para la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo. Asimismo, p ara integrar los tribunales orales federales sobresalen los nombres de María Virginia Miguel Carmona (Catamarca), junto a Santiago Juan Schiopetto, Valeria Alejandra Rico y Ramiro Velasco para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañados por aspirantes a fiscalías y defensorías de primera instancia en fuero penal y correccional.
No obstante este impulso, las cifras oficiales confirman que casi uno de cada cuatro juzgados y tribunales federales del país continúa operando sin un magistrado titular, lo que condiciona la celeridad y la previsibilidad del servicio de justicia. El camino administrativo hacia la normalización integral exige atravesar complejas etapas institucionales en los tres poderes del Estado. Actualmente, sobre el saldo de 235 vacantes de jueces, 133 concursos permanecen en pleno trámite dentro del Consejo de la Magistratura, 102 cuentan con ternas ya confeccionadas y elevadas al Poder Ejecutivo -a la espera de que el Presidente elija un candidato- y 72 pliegos se encuentran bajo análisis en el Senado. A ello se suma la acefalía extendida en los ministerios públicos, donde el déficit de fiscales y defensores oficiales supera en varias provincias el 40%.
La situación tucumana
En Tucumán, el impacto de este impulso nacional tuvo su correlato más reciente con los nombramientos de Ángel Roger Luna Roldán y Pablo Roberto Toledo como jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal local, en reemplazo de los jubilados Gabriel Casas y Alicia Noli. La medida se concretó tras obtener el acuerdo del Senado. Con ambas órdenes oficiales de nombramiento, aunque sin fecha aún para la jura, el tribunal de juicio inicia el proceso para reestructurar su presencia institucional tras las jubilaciones de sus miembros originales, si bien la tercera vocalía continúa acéfala y requiere de la subrogancia de la jueza Marta Liliana Snopek para completar la integración del estrado. Sin embargo, la realidad de la provincia demuestra que la cobertura de cargos sigue siendo acotada y que la crisis estructural dista de haberse resuelto.
La atención se desplaza específicamente hacia el Juzgado Federal N° 1 con competencia electoral. Esta dependencia estratégica representa la única unidad jurisdiccional de la provincia que posee su concurso terminado en el Consejo de la Magistratura, con una terna firme integrada por Carlos Ezequiel Oneto, Carlos Eduardo Saltor y Solana Esther Casella. Pese a que el listado se encuentra en la Casa Rosada listo para la elección del postulante, la decisión de enviar el pliego respectivo al Senado continúa congelada. A la vacancia que persiste en la tercera vocalía del Tribunal Oral y a la mora en la definición del juez electoral del Juzgado N° 1, se añaden el concurso inconcluso para la titularidad del Juzgado Federal N° 2, con tres postulantes: Toledo, que ingresa al TOF, Martín Eugenio Abdala y Andrés Agustín Da Rold, con Gonzalo Stordeur, en cuarto lugar, y la falta de cobertura definitiva en las fiscalías federales de primera y segunda instancia, que se ven obligadas a operar mediante esquemas de reemplazos provisorios.
La reactivación de concursos y el llamado a audiencias públicas en el Senado constituyen pasos necesarios, pero la persistencia de un 23,5% de vacantes en el mapa judicial argentino ratifica que la normalización plena del fuero federal en las provincias es un proceso aún incompleto.