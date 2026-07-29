Jueces federales: la Nación mantiene demorados pliegos clave para Tucumán

La atención se desplaza específicamente hacia el Juzgado Federal N° 1 con competencia electoral. Esta dependencia estratégica representa la única unidad jurisdiccional de la provincia que posee su concurso terminado en el Consejo de la Magistratura, con una terna firme integrada por Carlos Ezequiel Oneto, Carlos Eduardo Saltor y Solana Esther Casella. Pese a que el listado se encuentra en la Casa Rosada listo para la elección del postulante, la decisión de enviar el pliego respectivo al Senado continúa congelada. A la vacancia que persiste en la tercera vocalía del Tribunal Oral y a la mora en la definición del juez electoral del Juzgado N° 1, se añaden el concurso inconcluso para la titularidad del Juzgado Federal N° 2, con tres postulantes: Toledo, que ingresa al TOF, Martín Eugenio Abdala y Andrés Agustín Da Rold, con Gonzalo Stordeur, en cuarto lugar, y la falta de cobertura definitiva en las fiscalías federales de primera y segunda instancia, que se ven obligadas a operar mediante esquemas de reemplazos provisorios.