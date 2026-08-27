Prepará el paraguas: cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 28 de agosto

El tiempo en Tucumán este viernes 28 de agosto se presentará con condiciones variables y temperaturas más bajas que las registradas durante los últimos días. Según el pronóstico oficial, se esperan lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde el cielo estará mayormente nublado.
La temperatura mínima prevista para San Miguel de Tucumán será de 15°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C.
Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes
Durante la madrugada se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. La temperatura rondará los 16°C y el viento soplará del sudeste a entre 7 y 12 km/h.
Durante la mañana también podrían registrarse lluvias aisladas. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre 10% y 40%, mientras que la temperatura será de unos 15°C. El viento será leve, con dirección predominante del sudoeste.
Por la tarde, las condiciones tenderán a mejorar y el cielo estará mayormente nublado. La temperatura llegará a los 20°C, con una probabilidad de lluvias de apenas entre 0% y 10%.
Durante la noche, continuará el cielo mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 16°C y baja probabilidad de precipitaciones.
Pronóstico para los próximos días en Tucumán
El pronóstico extendido anticipa un fin de semana con temperaturas máximas de hasta 24°C.
Viernes 28: mínima de 15°C y máxima de 20°C.
Sábado 29: mínima de 13°C y máxima de 20°C.
Domingo 30: mínima de 13°C y máxima de 24°C.
Lunes 31: mínima de 13°C y máxima de 23°C.
Martes 1° de septiembre: mínima de 10°C y máxima de 23°C.
Miércoles 2: mínima de 15°C y máxima de 29°C.
De acuerdo con estos datos, las temperaturas comenzarán a subir durante el domingo y podrían alcanzar los 29°C el miércoles, luego de un viernes y un sábado más frescos.