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Prepará el paraguas: cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 28 de agosto

Conocé el pronóstico detallado del Servicio Meteorológico Nacional.

PRONÓSTICO DEL CLIMA para Tucumán, este viernes 28 de agosto.
PRONÓSTICO DEL CLIMA para Tucumán, este viernes 28 de agosto. ARCHIVO/LA GACETA
Hace 1 Hs

El tiempo en Tucumán este viernes 28 de agosto se presentará con condiciones variables y temperaturas más bajas que las registradas durante los últimos días. Según el pronóstico oficial, se esperan lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde el cielo estará mayormente nublado.

La temperatura mínima prevista para San Miguel de Tucumán será de 15°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C.

Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes

Durante la madrugada se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. La temperatura rondará los 16°C y el viento soplará del sudeste a entre 7 y 12 km/h.

Durante la mañana también podrían registrarse lluvias aisladas. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre 10% y 40%, mientras que la temperatura será de unos 15°C. El viento será leve, con dirección predominante del sudoeste.

Por la tarde, las condiciones tenderán a mejorar y el cielo estará mayormente nublado. La temperatura llegará a los 20°C, con una probabilidad de lluvias de apenas entre 0% y 10%.

Durante la noche, continuará el cielo mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 16°C y baja probabilidad de precipitaciones.

Pronóstico para los próximos días en Tucumán

El pronóstico extendido anticipa un fin de semana con temperaturas máximas de hasta 24°C.

Viernes 28: mínima de 15°C y máxima de 20°C.

Sábado 29: mínima de 13°C y máxima de 20°C.

Domingo 30: mínima de 13°C y máxima de 24°C.

Lunes 31: mínima de 13°C y máxima de 23°C.

Martes 1° de septiembre: mínima de 10°C y máxima de 23°C.

Miércoles 2: mínima de 15°C y máxima de 29°C.

De acuerdo con estos datos, las temperaturas comenzarán a subir durante el domingo y podrían alcanzar los 29°C el miércoles, luego de un viernes y un sábado más frescos.

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