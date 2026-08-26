SociedadClima y ecología

Alerta por viento Zonda: el fenómeno podría afectar a una localidad de Tucumán

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por fuertes vientos. Se esperan ráfagas intensas y condiciones que podrían complicar la circulación.

Hay alerta por viento zonda en la provincia.
Hay alerta por viento zonda en la provincia. (Imagen Web)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió un alerta amarilla por fuertes vientos y posible viento Zonda con ráfagas de hasta 120 km/h en el oeste de Tucumán, afectando a Tafí del Valle.
  • El fenómeno provocará baja visibilidad y peligro en rutas. En agosto, un evento similar causó incendios, caída de postes y voladuras de techos en la región.
  • Defensa Civil y el SMN recomiendan evitar salidas, asegurar objetos y extremar precauciones al circular por caminos de montaña para prevenir accidentes.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos que alcanza al oeste de Tucumán y tiene como uno de los sectores bajo advertencia a Tafí del Valle.

De acuerdo con el reporte meteorológico, las áreas cordilleranas de la zona serán afectadas por vientos del sector oeste, con velocidades que pueden alcanzar entre 70 y 90 km/h y ráfagas que podrían superar los 120 km/h.

La situación genera especial atención por la posibilidad de que el fenómeno se presente con características similares al viento Zonda, que ya provocó importantes inconvenientes en Tafí del Valle durante agosto.

ALERTA DEL SERVICIO METEOROLÓGICO. ALERTA DEL SERVICIO METEOROLÓGICO.

Alerta por viento en Tafí del Valle

La advertencia del SMN comprende particularmente las zonas de montaña del oeste tucumano. En ese sector, las condiciones pueden generar una marcada reducción de la visibilidad por polvo en suspensión, caída de ramas y otros inconvenientes.

Además, las ráfagas fuertes pueden afectar estructuras vulnerables y complicar el tránsito, especialmente en rutas de montaña.

El organismo recomienda evitar salir durante los períodos de mayor intensidad, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse alejado de árboles, postes, carteles y estructuras que puedan desprenderse.

El antecedente del viento Zonda en Tafí del Valle

Tafí del Valle ya sufrió las consecuencias del viento Zonda durante agosto. En aquella oportunidad, las ráfagas alcanzaron entre 80 y 90 km/h y provocaron voladuras de techos, caída de postes, reducción de la visibilidad e incendios en distintos sectores.

Las zonas de La Ovejería, Las Carreras, Santa Cruz y Rodeo Grande estuvieron entre las más afectadas. Bomberos y Defensa Civil debieron intervenir para controlar dos focos de incendio.

  • Ante la alerta meteorológica, se recomienda:
  • Evitar actividades al aire libre durante las ráfagas más fuertes.
  • Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Mantener puertas y ventanas cerradas.
  • No refugiarse debajo de árboles, carteles, marquesinas o postes.
  • Circular con extrema precaución por rutas y caminos de montaña.
  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN.
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