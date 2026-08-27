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La sutil chicana de Boca a River tras la eliminación de la Copa Sudamericana

El “Xeneize” publicó imágenes del entrenamiento acompañadas por una particular canción después de la caída del “Millonario” frente a Independiente Santa Fe.

Boca chicaneó a River con un posteo en las redes sociales.
Boca chicaneó a River con un posteo en las redes sociales.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Boca Juniors se burló en redes de la eliminación de River en la Copa Sudamericana este jueves, al musicalizar un video de práctica con el tema 'Colombiana'.
  • La chicana aludió a la derrota del Millonario ante Independiente Santa Fe de Colombia, lo que canceló un eventual Superclásico en semifinales del torneo.
  • Boca sigue en competencia y jugará los cuartos de final frente a San Pablo, mientras enfoca su calendario local en el cruce ante Lanús por el Clausura.
Resumen generado con IA

Boca aprovechó la eliminación de River de la Copa Sudamericana para lanzar una sutil chicana en las redes sociales. Sin mencionar directamente a su clásico rival, el “Xeneize” publicó un video de su entrenamiento con un detalle musical que rápidamente fue interpretado por los hinchas.

El plantel se entrenó este jueves con la mirada puesta en el partido frente a Lanús por el Torneo Clausura. Boca compartió imágenes de la práctica en su cuenta oficial de Instagram, con Leandro Paredes entre los protagonistas, pero lo que llamó la atención fue la canción elegida para acompañar la publicación.

El club utilizó la versión instrumental de “Colombiana”, canción de la banda Airbag. La elección no pasó inadvertida: apenas unas horas antes, River había quedado eliminado de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe, conjunto de Colombia.

Boca no necesitó agregar ninguna referencia explícita. Los hinchas rápidamente relacionaron la música con la derrota del “Millonario” y los comentarios de la publicación se llenaron de cargadas.

Post Instagram

La eliminación de River también terminó con la posibilidad de un Superclásico en las semifinales de la competencia continental. El escenario era posible si ambos avanzaban en sus respectivas llaves.

Mientras River quedó en el camino, Boca continúa en carrera y disputará los cuartos de final frente a San Pablo. En medio de ese contraste, el “Xeneize” encontró una manera particular de recordar lo ocurrido: una canción, ninguna mención directa y una referencia que sus hinchas entendieron inmediatamente.

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