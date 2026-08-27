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Boca vs. San Pablo por la Copa Sudamericana: cuándo juegan y dónde se define la serie

La Conmebol confirmó todos los detalles de uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final.

FESTEJO. Los jugadores de Boca celebran juntos durante uno de sus últimos compromisos, antes del cruce de cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a San Pablo.
FESTEJO. Los jugadores de Boca celebran juntos durante uno de sus últimos compromisos, antes del cruce de cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a San Pablo.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Conmebol confirmó que Boca y San Pablo jugarán los cuartos de final de la Copa Sudamericana el 8 de septiembre en La Bombonera y el 15 en el Morumbí.
  • Boca superó a Recoleta en octavos, mientras que San Pablo eliminó a Bolívar. En la previa, el Xeneize sufrió la dura baja por lesión del juvenil Tomás Aranda.
  • El choque entre ambos gigantes continentales definirá a un semifinalista del certamen, siendo el título internacional el principal objetivo semestral de Boca.
Resumen generado con IA

Boca ya conoce todos los detalles de su próximo desafío en la Copa Sudamericana 2026. El "Xeneize" enfrentará a San Pablo en los cuartos de final, en una de las series más atractivas que dejó el cuadro definitivo del certamen continental.

La Conmebol confirmó que el encuentro de ida se disputará el martes 8 de septiembre, desde las 21.30, en La Bombonera. La revancha será exactamente una semana después: el martes 15, también a las 21.30, pero esta vez en el estadio Morumbi, en Brasil.

Cómo llegaron Boca y San Pablo a los cuartos de final

Boca consiguió su lugar entre los ocho mejores después de eliminar a Recoleta en los octavos de final. San Pablo, por su parte, superó a Bolívar con un resultado global de 4-2. Después del duelo de ida, el conjunto brasileño selló la clasificación con una victoria 3-1 como local y confirmó su presencia en la siguiente instancia.

El “Tricolor” había realizado además una sólida fase de grupos: terminó como líder de una zona que compartió con O'Higgins, Millonarios y Boston River, resultado que le permitió avanzar directamente a los octavos de final y evitar la instancia previa de reclasificación.

El cuadro de cuartos terminó de quedar definido luego de la eliminación de River frente a Independiente Santa Fe, resultado que terminó de ordenar los cruces rumbo a las semifinales.

Una baja sensible para Boca

Mientras comienza a preparar la serie frente a San Pablo, Boca recibió una mala noticia durante la semana. El juvenil Tomás Aranda sufrió una fractura de peroné durante un entrenamiento y debió ser intervenido quirúrgicamente.

Los tiempos de recuperación serían prolongados y el futbolista podría quedar afuera de las canchas durante lo que resta de 2026 e incluso durante los primeros meses de 2027.

Así, Boca ya tiene marcado en el calendario uno de sus grandes objetivos del semestre. Primero buscará sacar ventaja en La Bombonera y luego deberá definir la clasificación en el Morumbi, en una serie entre dos históricos del continente que promete convertirse en uno de los principales focos de atención de los cuartos de final.

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