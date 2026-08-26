Concepción FC impugnó la final ante Graneros y pidió la nulidad del partido por presuntas irregularidades
El club presentó un escrito ante la Liga Tucumana en el que cuestionó la suspensión y posterior reanudación del encuentro. También pidió que no se homologue el 2-0 hasta que el Tribunal de Disciplina resuelva el reclamo.
Resumen para apurados
- Concepción FC impugnó ante la Liga Tucumana la final perdida 2-0 ante Graneros y pidió anularla por presuntas irregularidades en su suspensión y reanudación.
- El club denunció que el juego se reanudó el 21 de agosto sin resolución disciplinaria y sin esperar la recuperación médica del futbolista Axel González.
- Concepción FC solicitó no homologar el título de Graneros y advirtió que recurrirá a instancias superiores del fútbol argentino si no hay respuesta favorable.
Concepción Fútbol Club presentó una impugnación contra el desarrollo y el resultado de la final del Torneo Apertura “Martín Machete Robles” ante Deportivo Graneros, que terminó con triunfo del conjunto visitante por 2-0. La institución solicitó la nulidad de la reanudación del encuentro y planteó una serie de cuestionamientos sobre las decisiones adoptadas por la Liga Tucumana de Fútbol.
Según el escrito presentado por la dirigencia, el reclamo se basa en presuntas irregularidades vinculadas con la suspensión inicial del partido, la autoridad que dispuso la interrupción, las condiciones establecidas para su reanudación y la situación de Axel González, quien sufrió un traumatismo ocular durante el primer encuentro, disputado el 17 de agosto.
Desde Concepción FC señalaron que habían solicitado formalmente esperar la recuperación del futbolista antes de definir la continuidad del partido y acompañaron el pedido con un certificado médico que indicaba dos semanas de reposo. Sin embargo, sostienen que el encuentro fue reanudado el 21 de agosto sin que existiera una resolución definitiva del Tribunal de Disciplina sobre esos planteos.
Entre los argumentos presentados, la institución cuestionó que la suspensión inicial habría sido dispuesta por un funcionario que, según su interpretación, no tenía facultades resolutivas para adoptar esa decisión. A su vez, sostuvo que la reanudación también presentó irregularidades por la falta de intervención del órgano que, de acuerdo con el planteo del club, tenía competencia para resolver.
Además, Concepción FC objetó las restricciones establecidas para el acceso al estadio, entre ellas las limitaciones impuestas a la prensa, y formuló cuestionamientos sobre la validez del Colegio de Árbitros que intervino en el encuentro.
En el escrito, el club solicitó que se declare la nulidad del partido disputado el 21 de agosto. De manera subsidiaria, pidió que se suspenda la homologación del resultado hasta que el Tribunal de Disciplina se pronuncie sobre los planteos formulados.
Concepción FC también dejó planteada la posibilidad de recurrir a instancias superiores del fútbol argentino en caso de no obtener una resolución favorable.