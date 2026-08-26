Concepción FC impugnó la final ante Graneros y pidió la nulidad del partido por presuntas irregularidades

Entre los argumentos presentados, la institución cuestionó que la suspensión inicial habría sido dispuesta por un funcionario que, según su interpretación, no tenía facultades resolutivas para adoptar esa decisión. A su vez, sostuvo que la reanudación también presentó irregularidades por la falta de intervención del órgano que, de acuerdo con el planteo del club, tenía competencia para resolver.