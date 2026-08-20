Liga Tucumana: Almirante Brown y Ateneo Parroquial Alderetes definen el título de Reserva

El arquero tuvo una actuación determinante durante la serie y consiguió atajar dos penales, una diferencia clave para que Ateneo Parroquial Alderetes pudiera imponerse por 4 a 3 y sacar el pasaje a la final. Después de un partido en el que ninguno de los dos equipos logró quebrar el cero, la definición desde los doce pasos terminó favoreciendo al conjunto del este provincial.