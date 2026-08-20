Liga Tucumana: Almirante Brown y Ateneo Parroquial Alderetes definen el título de Reserva
El "Marino" de Lules y el "Expreso del Este" se enfrentarán este viernes desde las 16 en la cancha de Tucumán Central. Tras superar semifinales sumamente cerradas y exigentes, ambos equipos buscan coronar el semestre con la vuelta olímpica.
Resumen para apurados
- Almirante Brown y Ateneo Parroquial Alderetes disputarán este viernes a las 16 la final del Torneo Apertura de Reserva en Tucumán Central para definir al campeón liguero.
- Ateneo avanzó tras superar por penales a Argentinos del Norte con dos atajadas de su arquero, mientras que el Marino de Lules venció 1-0 a Villa Mitre con gol de Facundo Díaz.
- La final a partido único consagrará al mejor equipo del semestre, midiendo la solidez defensiva del Expreso del Este frente a la eficacia resolutiva del conjunto de Lules.
El Torneo Apertura de la categoría Reserva tendrá este viernes su partido decisivo. Almirante Brown y Ateneo Parroquial Alderetes se enfrentarán desde las 16, en la cancha de Tucumán Central, con un único objetivo: quedarse con el título de campeón en la Liga Tucumana de Fútbol.
La final reunirá a dos equipos que llegaron a la definición por caminos diferentes, pero con el mismo mérito de haber superado una instancia de semifinales que ofreció partidos cerrados y de máxima tensión. La expectativa está puesta ahora en un encuentro que permitirá conocer al dueño del trofeo del Apertura.
Ateneo Parroquial Alderetes, el “Expreso del Este”, fue el primero en asegurarse un lugar en la final. El equipo dirigido por Sergio Lobo empató 0 a 0 con Argentinos del Norte y debió definir la clasificación desde el punto del penal. Allí apareció la figura de Mateo Vázquez para transformarse en el héroe de la jornada.
El arquero tuvo una actuación determinante durante la serie y consiguió atajar dos penales, una diferencia clave para que Ateneo Parroquial Alderetes pudiera imponerse por 4 a 3 y sacar el pasaje a la final. Después de un partido en el que ninguno de los dos equipos logró quebrar el cero, la definición desde los doce pasos terminó favoreciendo al conjunto del este provincial.
La clasificación tuvo un valor especial para el equipo conducido por Lobo, porque supo sostener la tensión de una instancia decisiva y encontró en su arquero la respuesta necesaria para quedarse con una serie sumamente pareja hasta el último instante. Ahora, el “Expreso del Este” tendrá la oportunidad de coronar su campaña con la vuelta olímpica.
Enfrente estará Almirante Brown. El conjunto de Lules, dirigido por Martín Oscari, también tuvo que trabajar mucho para conseguir el boleto a la final. El “Marino” derrotó 1 a 0 a Villa Mitre y, de esa manera, se convirtió en el segundo finalista del certamen.
El partido se definió por un detalle. Facundo Díaz apareció para marcar el único gol del encuentro y establecer la diferencia que le permitió a Almirante Brown quedarse con el triunfo. El delantero fue el encargado de destrabar un duelo muy friccionado y darle a su equipo la posibilidad de luchar por el campeonato.
De esta manera, Almirante Brown llegará a la definición con el envión anímico que significó haber ganado su semifinal en los 90 minutos reglamentarios, mientras que Ateneo Parroquial Alderetes lo hará después de superar una instancia de enorme tensión mediante los penales. Dos caminos distintos para llegar al mismo destino.
La final promete ser un partido especial. En este tipo de definiciones, las estadísticas y los antecedentes quedan de lado y cada pelota adquiere un valor trascendental. Almirante Brown buscará hacer valer su capacidad para resolver trámites cerrados, mientras que Ateneo Parroquial Alderetes intentará mantener el protagonismo que mostró durante el certamen y aprovechar el envión de la clasificación ante Argentinos del Norte.
También habrá que prestar atención a los protagonistas que resultaron determinantes en las semifinales. En Ateneo, Mateo Vázquez ya demostró que puede ser decisivo bajo los tres palos, mientras que en Almirante Brown, Facundo Díaz fue quien encontró el camino del gol para llevar al “Marino” a la instancia decisiva.
El escenario ya está definido y la pelota comenzará a rodar este viernes desde las 16 en la cancha de Tucumán Central. Almirante Brown y Ateneo Parroquial Alderetes estarán frente a frente por la gloria del Torneo Apertura de Reserva.
Será una final a partido único, en la que ambos equipos tendrán la posibilidad de coronar el semestre. El “Marino” de Lules y el “Expreso del Este” de Alderetes ya hicieron el esfuerzo necesario para llegar hasta aquí; ahora les queda dar el último paso en busca de la consagración.