Fuerte cruce entre Santiago Bausili y Hernán Lacunza por la morosidad de las familias

El intercambio comenzó con una publicación del ex ministro de Economía de Mauricio Macri, quien utilizó una comparación vial para plantear su posición sobre el rol del Estado frente a los problemas derivados del endeudamiento. “Un choque de autos también es un problema ‘entre privados’. A veces después tiene que intervenir la policía, una ambulancia, un juez. Es decir, el Estado”, escribió Lacunza.