Argentina lidera el ranking regional de morosidad bancaria

Luces de alerta

Este escenario enciende luces de alerta sobre la sostenibilidad del repunte del crédito registrado en los últimos dos años, traccionado por la estabilidad cambiaria y la salida de los bancos de los títulos del Banco Central. Con cerca de siete millones de personas endeudadas en distintas entidades, el debate sobre el rol regulatorio se profundiza: mientras analistas y sectores de la oposición reclaman medidas de contención oficiales, desde el Poder Ejecutivo ratifican que se trata de un conflicto estrictamente entre privados en el que el Estado no debe intervenir.