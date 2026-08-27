Argentina lidera el ranking regional de morosidad bancaria

El sistema bancario argentino encabeza el ranking de morosidad en América latina. Según un informe de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), elaborado sobre 16 países de la región con datos al primer trimestre del año, la cartera irregular en préstamos al sector privado alcanzó el 7,3%, más del doble del promedio regional del 2,78%.
El podio del incumplimiento lo completan Brasil con el 4,3% y Colombia con el 3,7%, mientras que en el extremo opuesto se ubican República Dominicana (1,1%), El Salvador (1,4%) y Uruguay (1,7%).
La radiografía financiera local expone una anomalía estructural: conviven un nivel de impagos récord con una escasa profundidad del mercado. El ratio crédito sobre Producto Bruto Interno (PBI) en la Argentina se ubica en apenas 14,3%, el registro más bajo de la muestra frente a una media regional del 47,3%.
Históricamente, la baja penetración del financiamiento en nuestro país amortiguaba los riesgos sistémicos, pero la persistencia de una inflación de dos dígitos anuales continuó limitando los incentivos de largo plazo tanto para la oferta bancaria como para la demanda de los tomadores.
El volumen de financiamiento en situación irregular en el país ronda los $ 14 billones . La banca tradicional concentra dos tercios de ese total, mientras que el tercio restante corresponde a las fintechs y proveedores de crédito no bancario, como cadenas de electrodomésticos, supermercados, mutuales, otros privados y cooperativas.
A la par de este deterioro, el indicador de cobertura del sistema (el gasto en provisiones sobre el saldo de cartera de las entidades bancarias formales vencida) cayó al 84% en la plaza argentina, dejándola, junto a Panamá (93%), como los únicos mercados del continente sin respaldo total frente a eventuales pérdidas.
Luces de alerta
Este escenario enciende luces de alerta sobre la sostenibilidad del repunte del crédito registrado en los últimos dos años, traccionado por la estabilidad cambiaria y la salida de los bancos de los títulos del Banco Central. Con cerca de siete millones de personas endeudadas en distintas entidades, el debate sobre el rol regulatorio se profundiza: mientras analistas y sectores de la oposición reclaman medidas de contención oficiales, desde el Poder Ejecutivo ratifican que se trata de un conflicto estrictamente entre privados en el que el Estado no debe intervenir.