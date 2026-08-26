EN VIVO. Sesión en Diputados: el oficialismo busca aprobar un paquete de leyes clave para la economía
Resumen para apurados
- La Cámara de Diputados debate hoy en el Congreso un paquete de cuatro leyes clave del Gobierno para reformar el BCRA, dar alivio fiscal e impulsar el comercio.
- Los proyectos buscan prohibir la emisión monetaria para financiar al Tesoro, flexibilizar Ganancias y ratificar acuerdos comerciales con Singapur y en patentes.
- Con estas medidas, el Ejecutivo busca dar previsibilidad a los mercados, captar inversiones extranjeras e integrar al país en estándares comerciales globales.
En lo que se prevé como una jornada de alta intensidad legislativa, la Cámara de Diputados debatirá desde el mediodía un conjunto de cuatro proyectos económicos fundamentales para el programa de Gobierno. El temario incluye desde una reforma estructural del Banco Central hasta acuerdos estratégicos de libre comercio y patentes, con los que el Ejecutivo busca dar señales de previsibilidad a los mercados y fomentar la inversión extranjera.
Fin a la emisión para el Tesoro
El eje central del debate será la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El proyecto tiene como objetivo primordial redefinir la misión de la entidad, priorizando la estabilidad monetaria por sobre otros objetivos secundarios. La reforma busca "volver a colocar la preservación del valor de la moneda como mandato central del BCRA", al endurecer además los mecanismos para remover a sus autoridades.
Uno de los puntos más relevantes es la limitación drástica de la asistencia al Poder Ejecutivo. Según el texto del proyecto, “la reforma también prohíbe que la entidad financie el déficit fiscal mediante la emisión monetaria, incluida la compra de títulos públicos nacionales, provinciales o municipales en el mercado”. Con esto, el oficialismo intenta cerrar definitivamente la ventanilla de financiamiento indirecto al gasto público.
Alivio fiscal e incentivos para la formalización
En segundo orden, el recinto tratará los cambios en la denominada Ley de Inocencia Fiscal. Esta iniciativa apunta a captar los "dólares del colchón" y facilitar la transición de contribuyentes hacia esquemas de menor carga administrativa. “La iniciativa elimina los topes de ingresos anuales y de patrimonio que hasta ahora limitaban el acceso al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias”, destaca el proyecto, que también contempla una reducción del 25% en las multas para pymes y personas humanas que decidan adherirse.
Este paquete se complementa con la intención de atraer capitales al sistema financiero, simplificando la burocracia para los pequeños contribuyentes y ofreciendo una ventana de regularización con costos reducidos.
El sistema global de patentes
Finalmente, Diputados buscará ratificar la inserción de Argentina en el comercio global con la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur. Al respecto, el bloque regional ha resaltado que este tratado permite “incorporar disciplinas modernas en materia de comercio de bienes y servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico y apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas”.
Sobre este punto, el canciller Pablo Quirno dijo que “el 100% de las exportaciones argentinas ingresarán con 0% de arancel en una economía con un PBI per cápita superior a los U$S90.000”.
Acompañando esta apertura, se debatirá la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Este acuerdo, bajo la órbita de la OMPI, permitirá que una patente registrada en Argentina tenga validez automática por 20 años en los otros 158 países firmantes, cumpliendo así con los estándares exigidos en los acuerdos de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea.