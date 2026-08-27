La declaración patrimonial del titular de ARCA creció $383,5 millones, pero siguen sin figurar sus departamentos en EEUU

La situación cobra relevancia porque, en diciembre de 2024, dos meses después de su designación al frente de la Dirección General Impositiva (DGI), "La Nación" y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), documentaron que Vázquez había adquirido tres departamentos en Estados Unidos por más de U$S2,1 millones.