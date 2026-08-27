La declaración patrimonial del titular de ARCA creció $383,5 millones, pero siguen sin figurar sus departamentos en EEUU
Andrés Vázquez informó bienes por $1.004,1 millones al cierre de 2025, aunque su nueva declaración jurada mantiene sin consignar inmuebles en Estados Unidos que son investigados por la Justicia argentina.
Resumen para apurados
- El titular de ARCA, Andrés Vázquez, declaró bienes por $1.004,1 millones ante la OA, pero omitió nuevamente departamentos en EE.UU. que investiga la Justicia federal.
- La PIA pidió indagarlo por presunto enriquecimiento ilícito tras detectarse compras offshore por U$S 2,1 millones e inconsistencias contables en su patrimonio.
- La causa aguarda informes oficiales de EE.UU., lo que definirá la situación procesal del funcionario al frente del máximo organismo recaudador argentino.
El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Edgardo Vázquez, declaró un patrimonio de $1.004,1 millones al 31 de diciembre de 2025, lo que representa un incremento de $383,5 millones respecto del año anterior.
Según una publicación del periodista Hugo Alconada Mon en el diario "La Nación", la nueva presentación ante la Oficina Anticorrupción (OA) mantiene, sin embargo, una omisión que ya es objeto de una investigación judicial: no figuran los departamentos que posee en Estados Unidos (EEUU).
Vázquez presentó su declaración jurada el viernes 21 de este mes, dentro de la prórroga dispuesta por la OA hasta el próximo lunes. El formulario figura como original, sin rectificativas, y muestra bienes por $1.004,1 millones, frente a los $620,6 millones declarados al cierre de 2024.
Tanto en esta presentación como en la correspondiente al año anterior, el funcionario no consignó inmuebles ni participaciones societarias en el exterior. Solo declaró tres cuentas bancarias en Estados Unidos, con saldos de U$S1.807,69 al cierre de 2024 y de U$S7.804,74 al finalizar 2025.
La situación cobra relevancia porque, en diciembre de 2024, dos meses después de su designación al frente de la Dirección General Impositiva (DGI), "La Nación" y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), documentaron que Vázquez había adquirido tres departamentos en Estados Unidos por más de U$S2,1 millones.
Según esa investigación, las propiedades habían sido adquiridas a través de una firma constituida en las Islas Vírgenes Británicas, que controlaba a dos compañías panameñas.
La investigación judicial
Tras la publicación, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió una averiguación por presunto enriquecimiento ilícito y, en abril, solicitó la indagatoria de Vázquez. El organismo concluyó que el funcionario habría ocultado ante la OA y la propia ARCA que es el dueño y beneficiario final de esas propiedades.
“Sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial”, sostuvo el titular de la PIA, Sergio Rodríguez, ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
Dentro del gobierno de Javier Milei, Vázquez transmitió que los inmuebles de Miami pertenecen a un tercero, al que no identificó ni aportó información sobre él ante los tribunales federales de Comodoro Py. El juez, el fiscal federal Guillermo Marijuan y la PIA aguardan una respuesta oficial de Estados Unidos.
Un descalce de $225,6 millones
La nueva declaración jurada también presenta, según la reconstrucción de los datos consignados en el formulario, un descalce contable de $225,6 millones.
Vázquez informó que su patrimonio creció $383,5 millones durante 2025, pero declaró como única justificación ingresos netos por $158 millones. Los otros tres campos previstos para explicar la variación -la diferencia de valuación de los bienes, las deudas y los gastos personales- fueron consignados en cero.
El año anterior, en cambio, el funcionario había declarado gastos personales por casi $180 millones, equivalentes al 98,19% de su ingreso neto, además de deudas por $1,9 millones al cierre del ejercicio.
Una reconstrucción sobre los datos incluidos en el formulario indica que la revaluación de los bienes que Vázquez mantuvo durante todo 2025 alcanzó los $188,7 millones, una cifra que no fue consignada en la declaración. Aun incorporando ese monto, quedarían $194,9 millones que deberían provenir de ingresos o ventas.
Frente a los $158 millones de ingresos declarados, persistirían $36,9 millones sin explicación. Ese cálculo, además, parte del supuesto de que el funcionario no realizó gastos durante todo el año.
Recomposición de los bienes
La declaración también muestra una recomposición de su patrimonio. Según los cálculos realizados sobre el formulario, sus activos financieros pasaron de $16,4 millones a $108,2 millones, un incremento de 6,6 veces en términos nominales.
Entre los bienes declarados figura un plazo fijo en dólares por algo más de U$S20.000, una cuenta comitente y una obligación negociable de Edenor por $61,1 millones.
Además, Vázquez incorporó dos vehículos, cuando en la declaración anterior no había informado ninguno: un Mini John Cooper Works 2024, valuado en $77,2 millones, y un Ford EcoSport Titanium, por $10,4 millones.
Para esos vehículos y los activos financieros incorporados, que suman $148,7 millones, consignó como origen de los fondos la venta de activos.
Sin embargo, en la misma declaración solo informó la salida de un inmueble de su patrimonio durante 2025: una casa de 127 metros cuadrados en Garín, valuada al inicio del ejercicio en $15,2 millones y consignada en cero al cierre, sin que se registrara la operación ni su resultado.
Cambios en declaraciones anteriores
Este tipo de inconsistencias, según los datos de las declaraciones juradas, también había aparecido en años anteriores.
En la presentación correspondiente a 2024, Vázquez había declarado al inicio del ejercicio un departamento con cochera de 160 metros cuadrados en Capital Federal, valuado en $88,5 millones, y una cochera de 12 metros cuadrados por $4,2 millones. Ambos bienes quedaron en cero al cierre del período, sin que fueran dados de baja, y posteriormente desaparecieron del listado de 2025.
En ese mismo período, una quinta de 300 metros cuadrados en Pilar pasó del 50% al 100% de titularidad, sin que declarara una compra. El casillero correspondiente a bienes recibidos por herencia, legado o donación también figuraba en cero.
Los valores incluidos en las declaraciones juradas son fiscales y no de mercado. Así, el departamento de 318 metros cuadrados donde vive Vázquez, en la ciudad de Buenos Aires, fue valuado en $440,3 millones.
También dejó de declarar ingresos por renta del suelo: los $10,9 millones informados en 2024 pasaron a cero, aunque un departamento de 64 metros cuadrados en Quilmes continúa consignado con destino de alquiler.
Vázquez asumió al frente de ARCA el 18 de diciembre de 2025, mediante el decreto 890/2025, tras la renuncia de Juan Alberto Pazo. Contador, ingresó a la administración pública en 1990 y desarrolló su carrera en la ex AFIP, con paso por la Dirección de Inteligencia Fiscal. A lo largo de su trayectoria acumuló cuestionamientos e investigaciones penales, entre ellas por el casino flotante de Buenos Aires y por proteger desde la Regional Sur Metropolitana de la AFIP al matrimonio Kirchner y a empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López.