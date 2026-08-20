Arca puso en marcha el nuevo esquema de factura electrónica 2026-2027: cómo funciona

A través de la Resolución General 5866/2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) transformó el sistema de factura electrónica con el fin de fijar pautas operativas inéditas para empresas y contribuyentes. La reglamentación renueva las dinámicas actuales mediante la Liquidación Electrónica Mensual, reorganiza los plazos de emisión y determina una aplicación por etapas iniciada el 1 de julio de 2026, cuyo cierre está previsto para marzo de 2027.