La UIA pidió a ARCA suspender por 180 días los embargos y ejecuciones fiscales a las PyMEs

La UIA, presidida por el empresario Martín Rappallini, fundamentó el pedido en la “asfixia financiera” que atraviesan las empresas por la suba de las tasas, la caída de la actividad y las restricciones al crédito. La entidad destacó además la reapertura del régimen de facilidades de pago, que incorpora obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de 2026 y mantiene la inclusión de las obligaciones aduaneras, aunque solicitó habilitar la migración entre planes y evaluar una reducción de la tasa de financiación para las pymes.