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La UIA pidió a ARCA suspender por 180 días los embargos y ejecuciones fiscales a las PyMEs

La entidad fabril planteó una serie de medidas para aliviar la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas, entre ellas reducir el costo de los planes de pago, diferir vencimientos y postergar contribuciones patronales.

Martín Rappallini. UIA
Martín Rappallini. UIA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La UIA pidió a ARCA suspender por 180 días los embargos y ejecuciones fiscales a las pymes en Argentina para aliviar la asfixia financiera generada por la recesión.
  • El reclamo incluyó diferir vencimientos de IVA, bajar tasas de planes de pago y reducir anticipos de Ganancias ante la caída de actividad y el encarecimiento del crédito.
  • ARCA analizará flexibilizar compensaciones y revisará controles, supeditando otras medidas al Palacio de Hacienda. Ambas partes se reunirán nuevamente en 45 días.
Resumen generado con IA

La Unión Industrial Argentina (UIA) pidió suspender por 180 días los embargos y las ejecuciones fiscales a pequeñas y medianas empresas, como parte de una serie de medidas que planteó ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para aliviar la situación financiera del sector. 

El reclamo fue realizado durante una reunión entre representantes de la entidad fabril y autoridades del organismo, en el marco del análisis de la mora tributaria y la situación de las PyMEs industriales.

La UIA, presidida por el empresario Martín Rappallini, fundamentó el pedido en la “asfixia financiera” que atraviesan las empresas por la suba de las tasas, la caída de la actividad y las restricciones al crédito. La entidad destacó además la reapertura del régimen de facilidades de pago, que incorpora obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de 2026 y mantiene la inclusión de las obligaciones aduaneras, aunque solicitó habilitar la migración entre planes y evaluar una reducción de la tasa de financiación para las pymes.

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Entre las propuestas presentadas, la UIA también planteó reducir y automatizar los anticipos del Impuesto a las Ganancias para PyMEs, diferir por 180 días los vencimientos de IVA para actividades estacionales y postergar las contribuciones patronales para las economías regionales. Además, reclamó acortar los plazos de devolución de saldos a favor en distintos impuestos y flexibilizar el uso de los reintegros de exportación.

Desde ARCA señalaron que varias de estas medidas dependen de definiciones del Ministerio de Economía, aunque el organismo se comprometió a analizar la ampliación del universo de contribuyentes habilitados a compensar créditos y a revisar los montos mínimos sujetos a control en las solicitudes de reducción de anticipos de Ganancias. Las partes acordaron continuar el diálogo y mantener un próximo encuentro dentro de 45 días.

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Día de la Industria

El próximo 2 de septiembre se celebrará, como cada año, el Día de la Industria, una fecha que conmemora la primera exportación realizada desde el puerto de Buenos Aires en 1587 y que desde 1941 rinde homenaje al trabajo de quienes forman parte del entramado productivo argentino.  

En esta oportunidad, la Unión Industrial Argentina realizará un acto conmemorativo en la planta de Elea, provincia de Buenos Aires, que contará con la presencia de cerca de 200 representantes de todos los sectores industriales que conforman la entidad, autoridades nacionales y locales, y referentes del ámbito productivo. 

"El encuentro busca poner en valor el rol central que ocupa la industria en la generación de empleo, en el desarrollo tecnológico y en el crecimiento económico del país", señaló la UIA en un comunicado.

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