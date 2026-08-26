Tini Stoessel habría auditado a su papá y hay una cifra millonaria en disputa
La cantante habría solicitado una revisión de las sociedades vinculadas a su carrera y buscado mayor control sobre sus cuentas. La decisión habría profundizado el conflicto con su padre en plena organización de su casamiento.
Resumen para apurados
- Tini Stoessel impulsó una auditoría a su padre en Argentina para controlar la administración de sus ingresos y sociedades ante dudas sobre su patrimonio.
- El peritaje reveló que las ganancias y derechos eran manejados por su padre, tensión que escaló tras discusiones por un prenupcial previo a su boda.
- Con abogados interviniendo por una cifra millonaria en disputa, el conflicto podría redefinir los contratos de su próxima gira internacional Futttura.
En plena organización de su casamiento, Tini Stoessel habría iniciado una revisión de la administración de su patrimonio y de las sociedades relacionadas con su carrera artística. Según trascendió en distintos programas de televisión, la cantante habría solicitado una auditoría hace unos tres meses para conocer cómo fueron gestionados sus ingresos y sus negocios.
La información fue difundida por periodistas de espectáculos como Marina Calabró, Luis Ventura y Damián Rojo, quienes aportaron detalles sobre el conflicto que se habría generado entre la artista y su padre, Alejandro Stoessel. De acuerdo con lo señalado al aire de Primicias Ya, la revisión se habría concentrado en empresas vinculadas a la actividad artística de Tini, en las que su padre aparecería como titular o socio principal.
Qué habría encontrado la auditoría sobre las empresas de Tini Stoessel
Según la versión difundida por Calabró, la cantante no figuraría como contratada en algunas de las sociedades relacionadas con su actividad. La explicación que recibió la periodista es que esa estructura habría sido diseñada para evitar que Tini quedara expuesta ante eventuales reclamos legales.
Otro de los puntos señalados tiene que ver con el manejo de los ingresos. La auditoría habría detectado que las ganancias generadas a través de esas sociedades permanecían bajo el control de Alejandro Stoessel.
También se habría advertido la falta de documentación que acreditara una cesión formal de los derechos de imagen de Tini a esas empresas. Para Calabró, esta situación representaría una ruptura de la confianza que la cantante había depositado en su padre al momento de firmar la documentación.
El conflicto tendría además una dimensión económica. Luis Ventura aseguró que el monto involucrado en la disputa rondaría los 70 millones de dólares, aunque se trata de una cifra mencionada en el marco de las versiones periodísticas sobre el caso.
La disputa por el control de las cuentas
La situación familiar se habría profundizado cuando Tini pidió incorporar a un administrador externo para supervisar sus cuentas. Según lo informado, el pedido se produjo luego de una discusión relacionada con la sugerencia de Alejandro Stoessel de que la cantante firmara un acuerdo prenupcial antes de su casamiento.
Damián Rojo también se refirió al tema en Los profesionales de siempre. El periodista sostuvo que Tini no descartaría que se hayan cometido irregularidades en el pasado en relación con la administración de su patrimonio.
Rojo afirmó además que la cantante habría obtenido hace tres meses autorización para acceder a una cuenta personal a la que, según su versión, hasta ese momento no había tenido acceso.
La situación ocurre mientras Tini se prepara para continuar con la segunda etapa de su gira Futttura. Según la información difundida por el periodista, la artista tiene previstas presentaciones en México, Argentina, otros países de América Latina y Europa.
De acuerdo con esas declaraciones, una de las principales preocupaciones de la cantante estaría relacionada con la falta de contratos firmados directamente por ella para algunos de esos compromisos. Por ahora, las versiones sobre el manejo de su patrimonio y el conflicto con su padre forman parte de una situación en desarrollo, con abogados que ya estarían interviniendo en el caso.