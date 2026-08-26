Conmoción en Misiones: un adolescente de 13 años murió tras recibir una descarga eléctrica en una escuela

Resumen para apurados
- Un adolescente de 13 años murió el domingo electrocutado tras subir al techo de la Escuela 463 en San Antonio, Misiones.
- El menor estaba con su prima en el predio educativo cuando recibió la descarga; llegó sin signos vitales y con lesiones de electrocución al hospital.
- La Justicia mantiene el colegio bajo custodia policial a la espera de pericias técnicas que determinen cómo se originó la descarga eléctrica fatal.
Un adolescente de 13 años murió luego de recibir una descarga eléctrica dentro del predio de la Escuela N.º 463 “Ingeniero Francisco Devoto”, ubicada en el Paraje El Pesado de San Antonio, Misiones. El menor fue trasladado de urgencia al hospital local, pero ingresó sin signos vitales.
El hecho ocurrió durante la tarde del último domingo, cuando el adolescente se encontraba en el establecimiento educativo junto a su prima, de 14 años. De acuerdo con las primeras actuaciones, el menor habría subido al techo de la escuela y fue allí donde recibió la descarga eléctrica.
Tras el episodio, quedó tendido sobre la estructura y fue trasladado al hospital local. El médico que lo recibió constató que había ingresado sin signos vitales y observó lesiones en las manos y en los miembros inferiores compatibles con una electrocución.
Investigan cómo se produjo la descarga eléctrica
Luego de confirmar el fallecimiento, el cuerpo del adolescente fue entregado a sus familiares para el velatorio y la posterior inhumación.
La investigación quedó a cargo de la Justicia, que dispuso preservar el lugar donde ocurrió el hecho. Por ese motivo, efectivos de la Policía de Misiones establecieron una custodia en el predio de la Escuela N.º 463.
La medida busca conservar las condiciones del lugar hasta la realización de una pericia. Según informó la Unidad Regional XII, un electricista será el encargado de elaborar un informe que permita determinar cómo se produjo la descarga y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la muerte del adolescente.
La prima del menor, que se encontraba con él al momento del episodio, es considerada testigo de lo ocurrido. Su relato forma parte de las actuaciones que buscan reconstruir los últimos momentos del adolescente.
Por el momento, la investigación continúa abierta y el establecimiento permanece bajo custodia policial a la espera de las conclusiones de las pericias.