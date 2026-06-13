Buscan que la ciudad de Juan Bautista Alberdi sea capital simbólica de Tucumán

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura propone declarar a la ciudad de Juan Bautista Alberdi como capital simbólica de Tucumán cada 29 de agosto, establecer un feriado provincial permanente en esa fecha y crear una semana dedicada al estudio del pensamiento del jurista tucumano.
La iniciativa fue impulsada por el legislador Rodolfo Ocaranza (Compromiso Tucumán), con el respaldo de sus compañeros de bloque Alfredo Toscano y Rolando Alfaro, y de los oficialistas Nancy Bulacio, Sergio Mansilla y Carlos Gallia. Con la propuesta se busca revalorizar la figura de Juan Bautista Alberdi, considerado uno de los principales inspiradores de la Constitución Nacional de 1853.
Según el texto, la ciudad cabecera del departamento Alberdi será declarada capital simbólica de la provincia durante la jornada en la que se conmemora el natalicio del autor de “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”.
Además, el proyecto dispone que el Poder Ejecutivo constituya allí la sede oficial de sus funciones durante ese día. Entre otras actividades, se prevé la realización de la reunión ordinaria del Gabinete de Ministros y de los actos centrales de homenaje.
Feriado provincial
La propuesta también instituye cada 29 de agosto como feriado provincial en todo el territorio tucumano. La medida tendría carácter obligatorio para la administración pública provincial, organismos descentralizados, entes autárquicos y establecimientos educativos dependientes del Estado. A su vez, invita a los poderes Legislativo y Judicial, así como al sector privado, a adherirse a la conmemoración.
Otro de los puntos contempla la creación de la “Semana Alberdiana”, que deberá desarrollarse anualmente en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial. El Ministerio de Educación será el encargado de definir los contenidos y las modalidades pedagógicas para el abordaje de la obra y del pensamiento económico, jurídico y político del prócer tucumano.