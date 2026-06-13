Buscan que la ciudad de Juan Bautista Alberdi sea capital simbólica de Tucumán

La iniciativa fue impulsada por el legislador Rodolfo Ocaranza (Compromiso Tucumán), con el respaldo de sus compañeros de bloque Alfredo Toscano y Rolando Alfaro, y de los oficialistas Nancy Bulacio, Sergio Mansilla y Carlos Gallia. Con la propuesta se busca revalorizar la figura de Juan Bautista Alberdi, considerado uno de los principales inspiradores de la Constitución Nacional de 1853.