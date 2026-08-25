Política

Caso Cerimedo: el gobierno de Milei negó vínculos con el consultor, pero reconoció sus ingresos a Casa Rosada

El vocero Adrián Ravier hizo referencia al asesor visitas y sostuvo que “el Presidente mantuvo contacto hasta 2023 y los primeros meses de 2024”.

Adrián Ravier, vocero presidencial. CAPTURA DE VIDEO
Adrián Ravier, vocero presidencial. CAPTURA DE VIDEO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno de Milei negó tener vínculos actuales con Fernando Cerimedo, aunque admitió que el consultor ingresó al menos doce veces a la Casa Rosada durante 2024.
  • Las declaraciones surgen tras la detención de Cerimedo en Bolivia. Además de las visitas, su esposa fue designada en la Agencia Nacional de Discapacidad en 2024.
  • Las contradicciones entre los registros oficiales y la postura oficial aumentan la presión política sobre el Ejecutivo ante el avance del caso judicial en Bolivia.
Resumen generado con IA

En el gobierno libertario aseguraron que Javier Milei no mantiene relación con Fernando Cerimedo desde 2023, aunque reconoció que el consultor político ingresó en varias oportunidades a la Casa Rosada durante 2024. 

El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que el mandatario tuvo contacto con Cerimedo hasta 2023 y los primeros meses de 2024, pero afirmó que actualmente no existe ningún vínculo.

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“El Gobierno no tiene relación. El Presidente mantuvo contacto hasta 2023 y los primeros meses de 2024. Este delito, si es que se cometió, sucedió en Bolivia. Todavía no sabemos qué ocurrió. El Gobierno todavía no puede dar una respuesta al respecto. Hay que dejar que la justicia de Bolivia trabaje”, aseguró Ravier.

Las declaraciones se produjeron pese a que el registro de visitas de la Casa Rosada consigna al menos 12 ingresos de Cerimedo a Balcarce 50 durante 2024. La primera visita registrada fue el 18 de diciembre de 2023, pocos días después de la asunción de Milei. 

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Durante el año siguiente, el consultor ingresó el 15 de enero; el 6 y 27 de febrero; el 21 de marzo; el 8, 9 y 10 de abril; el 9 y 20 de mayo; y el 12, 19 y 26 de junio.

Dos de esas visitas tuvieron como destino la Secretaría General de la Presidencia, área conducida por Karina Milei, hermana del libertario, consignó el diario "Ámbito".

El vínculo también quedó bajo la lupa a partir de la situación de Natalia Basil, esposa de Cerimedo, quien fue designada en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante 2024.

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Nadia Beller, expareja del consultor y víctima de un ataque a manos de sicarios en Bolivia, afirmó tener grabaciones de conversaciones en las que Cerimedo y Basil admiten haber filtrado los audios que expusieron una trama de corrupción dentro del organismo.

Milei había asegurado que no mantiene contacto con Cerimedo desde 2023. Consultado sobre esa relación en una entrevista radial, respondió: “A ver, ¿no le parece que, digamos, usted sabe la cantidad de gente que se acerca a la política, entra, sale, todo el tiempo? De vuelta, es alguien que no forma parte del espacio, que, digamos... que, digamos, no tiene vínculo con nosotros de ningún tipo... digamos, y que dejamos de vincularnos, digamos, en el '23”.

En esa misma respuesta, Milei planteó la posibilidad de que detrás del caso existiera un supuesto complot y mencionó a la diputada Pagano, a Bindi, Evo Morales, el castrochavismo y Lula.

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