Caso Cerimedo: el gobierno de Milei negó vínculos con el consultor, pero reconoció sus ingresos a Casa Rosada

Milei había asegurado que no mantiene contacto con Cerimedo desde 2023. Consultado sobre esa relación en una entrevista radial, respondió: “A ver, ¿no le parece que, digamos, usted sabe la cantidad de gente que se acerca a la política, entra, sale, todo el tiempo? De vuelta, es alguien que no forma parte del espacio, que, digamos... que, digamos, no tiene vínculo con nosotros de ningún tipo... digamos, y que dejamos de vincularnos, digamos, en el '23”.