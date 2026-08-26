La influencia de Cerimedo llegó también a Chile

SANTIAGO, Chile.- El intento de femicidio por el que está acusado Fernando Cerimedo en Bolivia puso en descubierto el nivel de articulación de la internacional ultraderechista en América Latina y su connivencia con el poder, con la violencia y con la corrupción. El argentino, señalado como estratega de la nueva derecha regional, está preso en Santa Cruz de la Sierra por tentativa de femicidio contra su ex pareja, la abogada Nadia Beller.