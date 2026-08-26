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La influencia de Cerimedo llegó también a Chile

El ex asesor de presidentes tiene relaciones con la derecha internacional, de América Latina a Washington y con tentáculos incluso en Europa.

PRESO EN PALMASOLA. Cerimedo fue trasladado al complejo penitenciario en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
PRESO EN PALMASOLA. Cerimedo fue trasladado al complejo penitenciario en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
26 Agosto 2026

SANTIAGO, Chile.- El intento de femicidio por el que está acusado Fernando Cerimedo en Bolivia puso en descubierto el nivel de articulación de la internacional ultraderechista en América Latina y su connivencia con el poder, con la violencia y con la corrupción. El argentino, señalado como estratega de la nueva derecha regional, está preso en Santa Cruz de la Sierra por tentativa de femicidio contra su ex pareja, la abogada Nadia Beller.

Ya sea en Argentina, en Chile, en Brasil o en Honduras, un reducido grupo de activistas dedicados a la consultoría electoral y al asesoramiento político ha establecido borrosas redes entre lo legal y lo ilegal, y en la que la acumulación de poder en las sombras es sospechada de dirigir actividades criminales como lavado de dinero y campañas de desinformación para torcer resultados electorales.

Caso Cerimedo: el gobierno de Milei negó vínculos con el consultor, pero reconoció sus ingresos a Casa Rosada

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Cerimedo, fundador de “La Derecha Diario”, e influyente operador comunicacional de la nueva derecha latinoamericana, con vínculos con el movimiento MAGA de Donald Trump, en Estados Unidos, y con el ultraderechista Vox, en España, está en prisión preventiva desde el 18 de agosto en Bolivia. Beller lo denunció también por corrupción.

Su detención lo ha puesto también en el foco de la política chilena, pues en septiembre 2020 tuvo un polémico papel durante el primero de los dos procesos fracasados por cambiar la Constitución -uno de la izquierda y otro de la extrema derecha en 2023-, cuando divulgó una encuesta que hizo su empresa Numen, mostrando resultados que no reflejaban lo que decían sondeos chilenos.

Fernando Cerimedo, acusado de planear una emboscada para matar a su ex pareja

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La encuesta contratada por la campaña del Rechazo, que proyectaba un resultado opuesto al plebiscito constitucional, contribuyó a la desinformación. Ahora, tras conocerse el hallazgo de bots en su poder, un diputado chileno pidió que investiguen posibles vínculos de sus empresas con campañas recientes en el país, incluidos los ataques con bots que denunció en 2025 la ex candidata Evelyn Matthei.

En el allanamiento de su vivienda, la Fiscalía halló más de 40.000 dólares (por lo que también se lo investiga por enriquecimiento ilícito) e instrumentos para manipular redes sociales.

El caso reveló la extensión de sus vínculos políticos en la región. En Bolivia asesoraba sin cargo oficial al presidente Rodrigo Paz. En Argentina, su empresa tuvo un rol documentado en la campaña presidencial de Javier Milei en 2023, aunque no integró el Gobierno. El mandatario intentó desligarse el fin de semana, pero registros oficiales muestran que Cerimedo visitó la Casa Rosada unas 13 veces entre diciembre de 2023 y junio de 2024.

Falsedades

En Brasil, su relación con Eduardo Bolsonaro está acreditada, así como su papel en la difusión de falsedades sobre las urnas electrónicas tras la derrota de Jair Bolsonaro en 2022, que derivó en el intento de golpe de Estado para impedir la asunción de Lula da Silva.

El vínculo de Cerimedo con Jared Kushner, su paso por la campaña de Trump y su caída en Bolivia

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En todos los casos, quien se encuentra en el centro neurálgico de esta red subterránea de campañas desinformación e influencia es Brad Parscale, el ex jefe de campaña de Trump, que asesoró también a Nasry Asfoura en su camino hacia la presidencia de Honduras.

Parscale, importante “gurú digital” de la extrema derecha, es el “jefe” al que Cerimedo agradeció en la entrega del premio “Consultor Político Hispano del Año”, el club de Trump en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.

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